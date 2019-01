Zuhörer dürfen sich auf neue Klänge freuen

„Mit Musik um die Welt“ heißt es am kommenden Samstag, 19. Januar, bei der Stadtkapelle Laichingen. Dirigent Gerhard Engler und seine Musikerinnen und Musiker haben ein sehr abwechslungsreiches Programm zusammengestellt und laden zu ihrem Jahreskonzert in die Daniel-Schwenkmezger-Halle ein. Doch wie und wann entsteht ein Konzertprogramm? Was inspiriert einen Dirigenten?

Schon im vergangenen Sommer begann Dirigent Gerhard Engler mit der Stückauswahl und das sei „gar nicht so einfach“ gewesen. Fest stand für ihn, dass er auf jeden Fall ein Stück des österreichischen Komponisten und Dirigenten Otto M. Schwarz spielen will. Mit „Around the world in 80 days“ fand er ein Werk, das an den bekannten Abenteuerroman von Jules Verne angelehnt ist. Otto M. Schwarz, den der Dirigent der Stadtkapelle persönlich kennt, setzte die turbulente Geschichte in ein spannendes Blasorchesterwerk um.

Die sinfonische Tondichtung „At the Break of Gondwana“ über das Auseinanderbrechen des Superkontinents und der Konzertwalzer „An der schönen blauen Donau“ von Johann Strauß jr. ließen das Motto „Welt“ entstehen. „Dann kam eins nach dem anderen“, so Engler, der auch auf die musikalische Vielfalt großen Wert legt. So wird neben dem „Concerto Rondo“, ein Hornkonzert von Wolfgang Amadeus Mozart, gespielt von Marit Burkhardt, das im Big-Band-Stil arrangierte Medley „Frank Sinatra Classics“ ebenso erklingen wie bedeutende Märsche und bekannte Popsongs. Auch werden ganz ungewöhnliche Töne in Laichingen zu hören sein: ein Elefantenschrei etwa, ein Schiffshorn oder die brodelnde Erde, um nur einige zu nennen. Die Besucher dürfen sich also auf ein vielfältiges, bunt gemischtes Musikprogramm freuen.

Stressiger Jahreswechsel

Hinter den Musikerinnen und Musikern der Stadtkapelle Laichingen liegen stressige Wochen, gibt es doch in der Phase der intensiven Konzertvorbereitungen einige sehr wichtige Auftritte: das Mitwirken an den Gottesdiensten in der evangelischen Kirche am zweiten Weihnachtsfeiertag und am Dreikönigstag in der katholischen Kirche sowie das traditionelle „Silvesterblasen“ am letzten Tag des Jahres. „Während andere Kapellen Pause haben, ist die Stadtkapelle in der Zeit intensiv zu Gange“ so Gerhard Engler über die letzten Wochen. Ihm sind die Kirchenauftritte sehr wichtig, das zeigt auch die ambitionierte Musik mit der er und seine Musiker die Kirchgänger immer wieder aufs Neue erfreuen. Zu diesen Auftritten kommen dann noch Probentage an den Wochenenden, die sowohl den Dirigenten als auch die Musiker in der Weihnachtszeit ganz schön auf Trab halten.

Derzeit bilden 48 Musikerinnen und Musiker die Stadtkapelle. Mit dem Beginn der Konzertvorbereitungen im September konnten drei junge Musikerinnen aus der Jugendkapelle in die Stadtkapelle integriert werden und bereichern nun mit Klarinette, Querflöte und Trompete die Klangvielfalt. „Wir sind personell gut besetzt in allen Instrumentengruppen“ freut sich der Vorsitzende Alexander Schmidt, „auch mit etwas exotischeren Instrumenten wie Fagott oder Bassklarinette“. Er und Dirigent Gerhard Engler freuen sich auch über neue Instrumente im Percussion-Bereich: ein Glockenspiel, ein Xylophon und eine Konzerttrommel wurden im Lauf des Jahres angeschafft und kommen nun das erste Mal zum Einsatz.

Und noch eine Neuerung gibt es beim Konzert am kommenden Samstag: Der befreundete Verein „Pop & more“ hat sich bereit erklärt, die Bewirtung der Konzertbesucher zu übernehmen. Was die Stadtkapelle bisher in Eigenregie mit vielen fleißigen Helfern bewältigen musste, soll so wesentlich entspannter ablaufen. Die Stadtkapelle freut sich auf viele Besucher, die sie „mit Musik um die Welt“ und durch einen schönen Abend begleiten darf.