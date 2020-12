Zündet seine Single beim Schlagerfeuerwerk?

Mike van Hyke ist nicht nur seit fast zehn Jahren Friseurmeister sondern auch Schlagersänger. Er stammt aus Laichingen und betreibt in Neu-Ulm einen Friseursalon. Seine aktuelle Single ist auf einer Compilation zu hören, die jetzt auch in Laichingen zu kaufen ist. SZ-Redakteur Christoph Schneider spricht mit dem Sänger über Corona, die Kunst und das Altern.

Mike, wie alt bist Du?

Am 10. Mai konnte ich meinen Dreißiger nicht feiern wegen Corona. Das hole ich aber hoffentlich im kommenden Jahr nach. Und wenn’s dann auch nicht geht, macht es ja auch nichts. Dann ist man einfach länger 30. So mache ich dann weiter bis 40.

Stichwort „Corona“: Wie hat Dich die Pandemie künstlerisch ausgebremst?

Dieses Jahr wäre ich auf der großen Aids-Gala in Castrop-Rauxel gewesen mit vielen großartigen Künstlern wie Michael Holm oder Maite Kelly. Einen weiteren Auftritt hätte ich unter anderem beim Bild-Renntag in Gelsenkirchen gehabt, wo auch Sarah Lombardi gesungen hätte. Es ist total schade, das dieses Jahr alles ausfällt. Corona hat ja wahnsinnige Auswirkungen auf die komplette Musikindustrie, also nicht nur für uns Musiker, sondern vor allem für die anderen Berufe, die da mit dranhängen. Das sind beispielsweise Ton-, Licht- oder Bühnentechniker, die Messebetreiber, Sicherheitsleute bis in zu den Caterern.

Wie schaut es derzeit musikalisch bei Dir aus?

Am 30. April – also mitten im ersten Lockdown – habe ich die erste Single „Königin“ aus meinem kommenden Album herausgebracht inklusive Video.

Das habe ich auf Youtube gesehen. Habt Ihr das in Venedig gedreht?

Ja, wir waren Anfang März in Venedig für die Aufnahmen, kurz vor dem italienischen Lockdown. Wir sind recht knapp rausgekommen. Drei Tage später wäre Schicht im Schach gewesen.

Glück gehabt.

Ja. Und es gibt exakt eine Sache die gut ist an Corona.

Aha, welche?

Ich habe zwangsweise mehr Zeit, mich meinem Album zu widmen. Die erste Single ist ja raus und die zweite für das kommende Frühjahr geplant.

Wie wird die Single heißen?

„Mein größter Fehler“ wird sie heißen und da gibt es auch noch ein Video dazu.

Und wie steht es ums Album?

Wir planen derzeit mit 17 Tracks, etwa die Hälfte haben wir schon aufgenommen und weitgehend fertig gemixt. Daneben schreibe ich fleißig weitere Texte. Denn die meisten meiner Lieder schreibe ich ja selbst. Da geht’s um mich, was ich erlebt habe oder was ich erzählen möchte.

Wie entstehen die Melodien?

Wenn ich einen Song schreibe, entstehen die Meldodien und der Rhythmus in meinem Kopf. Diese Ideen trage ich ins Studio zu Michael Fischer und Frank Lars und die verfeinern diese Melodien dann.

Wann soll das Album erscheinen?

Vor Corona war das Frühjahr 2021 geplant. Inzwischen gehen wir von einer Veröffentlichung Ende des Jahres 2021 aus.

Du bist zu Deinem Glück nicht auf die Musik als Einnahmequelle angewiesen, weil Du seit neun Jahren in Neu-Ulm einen Friseursalon betreibst. Auch die Biberacher Sängerin Belissa ist in doppelter Hinsicht Deine Kollegin: Sie ist Friseurin und auch auf dem Schlagersampler vertreten. Was treibt Euch Figaros in die Musik?

Manchen spielen Fußball, andere gehen ins Fitnesstudio. Ich gehe am liebsten ins Tonstudio oder schreibe Songs am Laptop. Die Musik begleitet mich seit der fünften Klasse. Sie ist halt mein ganz großes Hobby.

Und wie geht’s beruflich bei Dir weiter?

Ich dehne mich aus.

Inwiefern?

Es war immer ein Traum von mir, ein Café mit einer Cocktailbar zu haben, wo sich Jung und Alt begegnen. Und im kommenden Sommer wollen wir diesen Traum in Neu-Ulm umsetzen, praktischerweise nur zwei Meter von meinem Friseursalon entfernt.

Ausgerechnet jetzt in der Coronazeit packst Du so ein Projekt an?

Viele schrecken ja in so einer unsicheren Zeit davor zurück, solche Projekte durchzuziehen. Aber ich arbeite nun mal hart an meinen Träumen und jetzt war die Zeit einfach reif, mein Projekt umzusetzen.

Und wie geht’s musikalisch weiter?

Jetzt kommt erstmal die Single „Königin“ auf der Compilation „Mega Schlager Feuerwerk Vol. 1“ heraus. Ich finde, das ist eine tolle Aktion der Teams von TSL Records, die zeigt, dass wir Künstler zusammenhalten und uns gegenseitig stützen müssen in dieser schweren Zeit. Die meisten der Kollegen auf dem Sampler kenne ich persönlich und schätze sie auch. Da fühle ich mich in guter Gesellschaft.