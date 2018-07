Zu jungen Erwachsenen gereift

Zum Abschluss der Wirtschaftsschule Laichingen haben sich am vergangenen Donnerstag die Schüler und Lehrer der Wirtschaftsschule Laichingen im Restaurant „Heidehof“ in Machtolsheim zur feierlichen Zeugnisausgabe getroffen. Nach einem leckeren Abendessen wurden alle Schüler und ihre Eltern von der Außenstellenleiterin (und ehemaligen Klassenlehrerin) Kerstin Specht begrüßt.

Klassenlehrerin Ramona Krivan überreichte den elf Schülerinnen und acht Schülern dann zusammen mit Co.-Klassenlehrerin Monika Eberhardt das Zeugnis der Fachschulreife (mittlerer Bildungsabschluss). Eine Schülerin wird das Schuljahr wiederholen.

Die Abschlussklasse besteht aus: Nicolas Baumeister (Westerheim), Laura Boser (Hohenstadt), Sally Deckert (Schelklingen), Derya Dodan (Laichingen), Kaya Dogan (Laichingen), Tabea Frankenstein (Laichingen), Lena Gienger (Merklingen), Blerta Gjonaj (Nellingen), Alisya Keskin (Laichingen), Madeleine Kistenfeger (Laichingen), Mertcan Kordu (Laichingen), Michael Mäckle (Berghülen), Johannes Mittermair (Westerheim), Michelle Rauschmaier (Westerheim), Sebastian Rehm (Westerheim), Marlene Santos Marques (Heroldstatt), Jasmin Schäfer (Merklingen), Jasmin Schattel (Westerheim), Frank Ströhle (Hohenstadt) und Nils Stuhlinger (Laichingen)

Den besten Notendurchschnitt mit 1,6 erzielte Frank Ströhle. Dafür erhielt er einen Preis und ihm wurde ein Büchergutschein der Kaufmännischen Schule Ehingen überreicht. Mit einem Notendurchschnitt von 1,8 bis 2,2 gab es Belobigungen für Lena-Marie Gienger, Alisya Keskin und Nils Stuhlinger. Die Klasse erzielte einen Gesamtnotendurchschnitt von 2,8.

Die Schülerinnen und Schüler erhielten von Monika Eberhardt ein Foto, das in den ersten Tagen vor knapp zwei Jahren an der Wirtschaftsschule aufgenommen wurde. Deutlich war die Entwicklung von Jugendlichen zu fast Erwachsenen zu erkennen. Außerdem bekamen alle Schüler einen „Brief“ von Ramona Krivan, den sie am Anfang des ersten Schuljahres in der Wirtschaftsschule an sich selbst geschrieben hatten. Sie hatten sich die Frage gestellt: Was möchte ich in diesen zwei Jahren erreichen?

Sowohl das „alte“ Foto, als auch der „Brief an mich selbst“ weckten nette Erinnerungen an diese zwei zusammen verbrachten Jahre. Mit frischeren Erinnerungen steuerte Katja Stemmer zur Runde bei: Sie zeigte in einer PowerPoint-Präsentation die schönsten Momente der Studienfahrt an den Gardasee und am Ende gab es sogar noch ein lustiges Tanz-Video, welches im Sportunterricht aufgenommen wurde.

Nach der Übergabe der Zeugnisse wünschten Monika Eberhardt und Ramona Krivan allen Schülerinnen und Schülern, dass sie ihre erworbenen Kenntnisse optimal verwerten können, sei es bei der beruflichen Ausbildung oder beim schulischen Weiterkommen.

Die Klasse bedankte sich für die Geduld und den Einsatz der Lehrer und überreichte jedem Lehrer einen wunderschönen Blumenstrauß.

Das berufliche oder schulische Weiterkommen ist für fast alle Schüler geklärt, die meisten bleiben dem kaufmännischen/wirtschaftlichen Profil treu. Vier Schüler möchten das Wirtschaftsgymnasium in Geislingen besuchen, eine Schülerin hat die Valckenburgschule in Ulm gewählt. Drei Schüler haben sich für ein Berufskolleg mit Fremdsprachen entschieden, Kauffrau für Büromanagement möchten ebenfalls drei Schülerinnen werden. Ein Schüler möchte sich an der Robert-Bosch-Schule mit Systemelektronik beschäftigen, eine weitere Schülerin zahnmedizinische Fachangestellte werden.