Zu diesen Zeiten ist die Kleinschwimmhalle in Laichingen geöffnet

Die Kleinschwimmhalle in Laichingen wird in den Sommerferien vom 11. August bis zum 13. September zu den normalen Öffnungszeiten geöffnet. Das teilt die Stadtverwaltung Laichingen mit. Aufgrund der Corona-Verordnung für Bäder sind jedoch einige Auflagen einzuhalten, informiert die Stadtverwaltung Laichingen. Es ist notwendig, um die erlaubte Besucherzahl nicht zu überschreiten, sich ein bestimmtes Zeitfenster vorher online unter www.laichingen.de/online-terminvereinbarung zu buchen.

Zwei mögliche Schichten zur Verfügung

Pro Tag stehen zwei mögliche Schichten zur Verfügung, die unterschieden werden in „Bahnenschwimmer“ und „Frei- beziehungsweise Nichtschwimmer“. Bei den Bahnenschwimmern dürfen sich laut Mitteilung der hiesigen Stadtverwaltung maximal zwölf Personen im Becken aufhalten. Das Becken wird dafür in zwei Bahnen aufgeteilt, so dass pro Bahn sechs Personen erlaubt sind.

Bei den Frei- beziehungsweise Nichtschwimmern dürfen sich maximal 16 Personen im Becken aufhalten. Es wird laut Mitteilung der Stadtverwaltung keine Abtrennung im Becken vorgenommen.

Der Plan für Buchungen sieht wie folgt aus:

Dienstag: 17.30 bis 19.30 Uhr: Freischwimmer; 20 bis 22 Uhr: Bahnenschwimmer

Mittwoch: 16 bis 17 Uhr: Schwimmen nur für Frauen; 17.30 bis 19 Uhr: Freischwimmer; 19.30 bis 21 Uhr: Bahnenschwimmer

Donnerstag: 17.30 bis 19 Uhr: Freischwimmer; 19.30 bis 21 Uhr: Bahnenschwimmer

Freitag: 17.30 bis 19 Uhr: Freischwimmer; 19.30 bis 21 Uhr: Bahnenschwimmer

Samstag: 13 bis 14.45 Uhr: Freischwimmer; 15.15 bis 17 Uhr: Bahnenschwimmer

Sonntag: 8 bis 9.45 Uhr: Bahnenschwimmer; 10.15 bis 12 Uhr: Freischwimmer

Um einen möglichst reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, sei es wichtig, pünktlich zum gebuchten Zeitpunkt zu kommen. Zwischen den Schichten werden laut Stadtverwaltung die notwendigen Desinfektionen umgesetzt.

Wenn der Termin nicht eingehalten werden kann

Wer einen Termin kurzfristig nicht einhalten kann, der wird um eine telefonische Nachricht unter 07333 / 953123 gebeten oder kann über den entsprechenden Link in der Bestätigungsmail noch absagen.