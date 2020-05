Zeugen gesucht: Unbekannte zerstören Grillplatz in Laichingen

Mehr als 2000 Euro Schaden richteten in der Nacht zu Freitag Unbekannte in Laichingen an. Wie die Polizei mitteilt, waren die Täter zwischen Donnerstag, 21 Uhr, und Freitagmorgen auf einem Grillplatz im Waldgebiet „Vor Westerlau“. Dort drangen sie gewaltsam in eine Hütte und in einen Schuppen ein. Aus diesem holten sie eine Axt und einen Schlegel. Mit den Werkzeugen gingen sie zu einer angrenzenden Grillstelle. Dort schlugen sie laut Mitteilung der Polizei mit brachialer Gewalt zwei massive Sitzgruppen aus Holz zusammen.

Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen

Teile davon verbrannten sie in der Grillstelle. Die Polizei aus Laichingen hat die Ermittlungen aufgenommen und die Spuren gesichert. Am Tatort fanden die Beamten auch verschiedene Flaschen an hochprozentigem Alkohol und Zigarettenkippen. Die Polizei hofft unter der Telefonnummer 07391/5880 auf Zeugenhinweise und fragt:

Wer kann Hinweise zu verdächtigen Personen geben, die sich im Tatzeitraum im Westerlau aufgehalten haben?

Wer kennt die Täter oder kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?