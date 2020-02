Zeuge findet total beschädigtes Auto im Graben

Ein kaputtes Auto ist am Sonntagvormittag bei Machtolsheim gefunden worden. Wie die Polizei am Montag mitteilt, kam auch der vermeintliche Fahrer des Wagens später an die Unfallstelle. Die Beamten rochen Alkohol bei ihm.

Demnach fand ein Zeuge gegen 8 Uhr das total beschädigte Auto auf einem Feldweg bei Machtolsheim. Eine Polizeistreife überprüfte die Örtlichkeit. Als die Beamten eintrafen, kam auch der vermeintliche Unfallverursacher, ein 36-Jähriger, zu seinem Auto.

Seinen Angaben zufolge soll sich der Unfall bereits wenige Stunden nach Mitternacht ereignet haben. Der Mann fuhr in der Umgehungsstraße zwischen Laichingen und Merklingen. Auf Höhe Machtolsheim verlor er die Kontrolle über seinen Ford. Er kam nach links von der Fahrbahn ab und fuhr eine Böschung hinab.

Auto überschlägt sich

Dabei überschlug sich der Wagen und kam auf einem asphaltierten Feldweg zum Stehen. Der 36-Jährige konnte sich selbst aus dem Auto befreien und ging nach Hause. Er verletzte sich leicht und wollte sich später in ärztliche Behandlung begeben.

Bei der Aufnahme des Unfall roch der Mann nach Alkohol. Die Polizisten nahmen ihn in ein Krankenhaus mit. Dort musste er eine Blutprobe abgeben. Die soll nun Aufschluss darüber geben, ob der 36-Jährige zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert war oder nicht.

Ein Abschlepper kümmerte sich um das nicht mehr fahrbereite Auto. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 3000 Euro.