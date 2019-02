Zehnjähriger fährt mit Papas Radlader – und wird von der Polizei erwischt

Sichtlich stolz soll er gewesen sein: Die Polizei hat am Mittwoch die Fahrt eines Zehnjährigen auf einem Radlader in Laichingen beendet. Wie die Ermittlungen der Polizei ergaben, soll der Vater den Jungen beauftragt haben, in den Wald zu fahren. Jetzt wird gegen den Vater ermittelt.

Demnach fiel einer Motorradstreife das Fahrzeug kurz vor 14 Uhr auf der Straße zwischen Hohenstadt und Machtolsheim auf. Die Straße ist zwar gerade gesperrt, für bestimmte Ausnahmen jedoch frei. Sofort fiel den Polizisten auf, dass ein Kind am Steuer saß – und niemand dabei war.

Die Polizisten hielten den Radlader an. Ein Bub kletterte aus der Fahrerkabine und war sichtlich stolz auf seine Fahrleistungen, so die Einschätzung der Beamten. Tatsächlich schien er dem ersten Eindruck nach vertraut mit der Maschine.

Wie die weiteren Ermittlungen der Polizei ergaben, soll der Vater den Jungen beauftragt haben, in den Wald zu fahren. Dieser wollte nachkommen. Doch es kam anders: Die Polizei bat die Eltern, zum Radlader zu kommen. Hier wurden diese über die Gefahren aufgeklärt, welchen sie ihren Sohn und die anderen Verkehrsteilnehmer mit dieser Aktion ausgesetzt hatten. Jetzt ermittelt die Polizei gegen den Vater, weil er die Fahrt zugelassen hat, obwohl der Zehnjährige keinen Führerschein hat.