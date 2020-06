Zehnjährige wird bei Unfall in Laichingen schwer verletzt

Eine Autofahrerin übersah am Donnerstagmittag in Laichingen eine Zehnjährige auf dem Fahrrad. Das teilt die Polizei mit. Kurz vor 12 Uhr war die Zehnjährige nach Erkenntnissen der Polizei auf dem Nachhauseweg von der Schule. Mit weiteren Kindern fuhr das Mädchen mit dem Fahrrad auf dem linken Gehweg der Bahnhofstraße in Richtung Geislinger Straße. Beim Zebrastreifen vor der Wilhelmstraße hielten die Kinder an, um die Straße zu überqueren.

Auto erfasst Rad – Kind wird eingeklemmt

Als ein aus Richtung Geislinger Straße kommendes Auto angehalten hatte, sei die Zehnjährige gleich los gefahren. Aus Richtung Stadtmitte kam eine 83-Jährige, die laut Mitteilung der Polizei mit ihrem Renault das Fahrrad und das Kind erfasste. Das Kind wurde dabei mit den Füßen eingeklemmt.

Zwei Männern gelang es, so die Beamten, das Auto anzuheben, so dass die Zehnjährige befreit werden konnte. Der Rettungsdienst brachte das Mädchen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Verkehrspolizei (Telefon 07335 / 96260) hat die Ermittlungen aufgenommen.