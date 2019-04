Zehn Stunden buntes Treiben rund um 200 Stände

Am Montag, 22. April, findet in Laichingen von 8 bis 18 Uhr der traditionelle Ostermarkt statt. An mehr als 200 Marktständen finden die Besucher ein buntes Angebot an frischem Obst und Gemüse, Früchten, Blumen und Pflanzen sowie Süßigkeiten und weiteren Spezialitäten.

Auf dem Krämermarkt gibt es auch ein reichhaltiges Angebot an Textilien, Dekoartikeln, Haushaltswaren, selbstgefertigter Ware und Schmuck. An verschiedenen Imbiss-Ständen wird für das leibliche Wohl gesorgt. Für die Kleinen gibt es bei der Stadtbücherei sowie am Marktplatz ein Kinderkarussell und eine Mini-Eisenbahn. Auf dem Zentralparkplatz findet wieder der traditionelle Tiermarkt statt. Tierauftrieb ist nur aus staatlich anerkannten Tbc- und brucellosefreien Beständen von 7 bis 8 Uhr gestattet.

Später ankommende Tiere werden nicht mehr zugelassen.