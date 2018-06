Yakari-Figurentheater begeistert die Kinder

Eine spannende Geschichte von Freundschaft, Toleranz und Tierliebe bot das Figurentheater Calimero am Wochenende seinen kleinen und großen Besuchern – die Puppenspieler rund um Thomas und Diana Frank inszenierten die rund einstündige Geschichte „Yakari und Großer Adler“.

Mutiger Indianerjunge

Die Geschichte erzählt von Yakari, einem fröhlichen und mutigen Indianerjungen vom Stamm der Sioux, der sich seit langem ein richtiges Pferd wünscht. Die Männer des Indianerstammes gehen regelmäßig auf Mustang-Jagd, mit dem Ziel, das wildeste und schnellste aller Mustangs – das Pony „kleiner Donner“ – einzufangen. Als Yakari das hört, beschließt er, derjenige zu sein, der kleiner Donner einfängt. Zusammen mit seinem Freund kleiner Dachs zieht er los, um das Pony zu finden. Dabei gerät er nicht nur selbst in Lebensgefahr, sondern schafft es auch, kleiner Donner das Leben zu retten. Zum Dank schenkt ihm sein Totem Großer Adler eine ganz besondere Gabe – von nun an kann Yakari mit den Tieren sprechen und eine aufregende Zeit voller Abenteuer beginnt.

Liebevoll und thematisch eingerichtet spiegelte das Theaterzelt eine Indianerwelt wieder, es duftete nach frischem Popcorn und Zuckerwatte. Während die Titelmusik der berühmten Serie lief, warteten die Kinder gespannt auf den Beginn der Geschichte. Sie bereuten es nicht: Immer wieder wurden sie aktiv in das Stück miteinbezogen, durften Yakari und seinen Freunden kleiner Dachs und Regenbogen bei ihren Abenteuern helfen und waren somit am Theaterspiel beteiligt. Musikalisch untermalt, mit handgemachten originalgetreuen Stabpuppen und selbst gemalten Bühnenbildern begeisterte das Stück nicht nur die kleinen Besucher. Und ein weiteres besonderes Erlebnis erwartete die Kinder am Ende – sie durften die Puppen von nahem betrachten und Bilder mit ihnen machen. (akö)