Wunsch nach zweitem „Achtundsechzig“

Ich habe nie einen Stein geworfen, nicht einmal eine Tomate. Ich habe nie „Ho Ho Ho Chi Minh“ gerufen, nie einen Polizisten als „Bullen“ bezeichnet und schon gar nicht „Gewalt gegen Sachen“ ausgeübt. Aber ich habe damals vor 50 Jahren, als ich in Konstanz studierte, mit vielen anderen voller Überzeugung demonstriert: gegen den Vietnam-Krieg der Amerikaner und gegen die von der Bundesregierung geplanten Notstandsgesetze. Und ich denke heute noch, dass es richtig war, sich dagegen zu stellen.

Wir protestierten auch gegen die Verhältnisse an unseren Hochschulen und die selbstherrlichen Professoren, von denen die meisten den Diskurs mit uns über die politische und gesellschaftliche Situation verweigerten. Wir legten uns auch mit unserer Elterngeneration an, die den Krieg mitgemacht hatte und nun, nach dem Wiederaufbau, nichts anderes anstrebte als Wohlstand, Zucht und Sitte. Der alte Nazigeist indessen spukte noch in vielen Gehirnen dieser Kriegsgeneration und war alles andere als bewältigt. Im Gegenteil: Hohe und höchste Stellen in der Wirtschaft, an den Universitäten, in der Politik und in vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen wurden von ehemaligen aktiven Nationalsozialisten eingenommen. So hatten Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger und Bundespräsident Heinrich Lübke im Hitler-Reich leitende Positionen eingenommen.

„König Silberzunge“

Im Frühjahr 1968 war Landtagswahlkampf, und die politische Klasse kam nach Konstanz, um für ihre Ziele zu werben. Auch Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger kam, wenige Tage nachdem auf den Wortführer der Studentenbewegung, Rudi Dutschke, ein Attentat verübt worden war, an dessen Spätfolgen er 1979 starb. Um 20 Uhr sollte Kiesinger im Konzilsgebäude auftreten, um 18 Uhr versammelten sich bereits über tausend Studierende an den Eingängen, so dass die Konstanzer Bürger kaum eine Möglichkeit hatten, ihren verehrten Kanzler aus der Nähe zu sehen und zu hören. Über dem Eingang prangte ein großes Transparent: „Wir grüßen Euch, König Silberzunge“.

Nachdem eine genehmigte Demonstration beendet war, verharrten wir noch längere Zeit auf der „Marktstätte“, dem zentralen Platz in der Konzilsstadt. Die Zahl der anwesenden Studenten wurde mehr. Es wurden auch wieder zündende Reden geschwungen, wobei der damalige Kultusminister Hahn durch den Kakao gezogen wurde („Holt den Gockel von dem Sockel“). Plötzlich fuhren von allen Seiten Polizeiautos auf den Platz, die mit einem gellenden Pfeifkonzert begrüßt wurden. Man forderte uns auf, sofort den Platz zu verlassen, sonst würde man ihn mit Gewalt räumen. Aber so schnell konnte man sich gar nicht bei dieser Menschenmenge verziehen, so dass die Sache eskalierte. Man sah bereits an einigen Stellen Polizeiknüppel in Aktion, mehrere Studenten, die die Polizeibeamten als „Rädelsführer“ ausgemacht hatten, wurden festgenommen. Unseren festgenommenen Kommilitonen drohte eine Anklage wegen Landfriedensbruchs und Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz. Am nächsten Vormittag versammelten wir uns in der Aula und berieten, was zu tun sei. Einer hatte die rettende Idee: Aus Solidarität mit den „Verhafteten“, die schon wieder unter uns waren, beschlossen wir, uns selbst anzuzeigen. Über tausend solcher Selbstanzeigen gingen bei der Staatsanwaltschaft ein – niemand von uns hat je ein Schreiben der Anklagebehörde erhalten.

„Sit-in“ auf Brücke

Am 30. Mai hat der Bundestag die Notstandsgesetze verabschiedet. In den Wochen davor gab es massive Proteste gegen diese Gesetze, die es erlauben sollten, im „Notfall“ die Grundrechte der Bürger außer Kraft zu setzen. Wir meinten, die unwissenden Konstanzer wachrütteln zu müssen und versammelten uns auf der Rheinbrücke, der einzigen Zufahrt zum Zentrum. Da genügend Protestierer anwesend waren, etwa 60 bis 80 Studenten, konnte man schon ein „sit-in“ auf der vierspurigen Brücke wagen, und so ließen wir uns auf dem Asphalt nieder und blockierten den Verkehr nach Konstanz und in die Schweiz. Es dauerte nicht lange, bis die Polizei anrückte, und diesmal, weil die Anzahl der Blockierer geringer war, konnten wir uns schnell verziehen. Die Notstandsgesetze konnten wir dadurch nicht verhindern. Sie haben heute noch Gültigkeit. Angewendet wurden sie – Gott sei Dank – nie.

Heute, 50 Jahre danach, fragt man sich, was von der Studentenrevolte des Jahres 1968 eigentlich übrig geblieben ist. Ich denke, eine ganze Menge: Letztendlich führte sie zum Selbstreinigungsprozess einer Demokratie, die hinterher demokratischer wurde, und zu einer neuen Kultur, nachdem sich die Gesellschaft von ihrem Bedürfnis nach Ruhe und Ordnung teilweise gelöst hatte und danach offener wurde. Die Ost-West-Entspannung und die Hinnahme der DDR als Staat, wie sie die Studenten forderten, wurde in der Ost-Politik Willy Brandts verwirklicht. Die Hochschulreform wurde durchgeführt. Der von den Studenten proklamierte Gedanke einer „außerparlamentarischen Opposition“ führte zur Gründung zahlreicher Bürgerinitiativen. Die Frauenemanzipations-, die Ökologie- und die Friedensbewegung sind Früchte des Jahres 1968. Nicht die Bundeswehr ist „die Schule der Nation“, wie es uns Kiesinger damals weismachen wollte, sondern gut ausgestattete Schulen und Kindertagesstätten, Universitäten und Volkshochschulen. Bisweilen, wenn man sich den heutigen Zustand unserer Gesellschaft ansieht, wünscht man sich wieder ein zweites „Achtundsechzig“.