Würzburg und liebliches Taubertal

Am Wochenende des 2. und 3. Juli fand der Jahresausflug des Albvereins Westerheim erstmals wieder nach zwei Jahren Pause statt. Bei herrlichem Wetter kamen die Reiseteilnehmer in der schönen und quirligen Stadt Würzburg an. Viel Interessantes über die historische Altstadt erfuhren sie bei der Stadtbesichtigung. Die alte Mainbrücke mit ihren schönen Statuen, der Dom St. Kilian, die Neumünster Kirche und das Falkenhaus wurden noch in aller Ruhe besichtigt, ehe die Gruppe eine gemütliche Mainschifffahrt unternahm.

Am zweiten Reisetag ging es zum Schloss Weikersheim. Bei der interessanten und überhaupt nicht langweiligen Schlossführung staunten die Albvereinler vor allem über die wunderschönen Stuckdecken von Gerhard Schmidt, einem Künstler, der zum Mörder wurde. Der Schlossherr begnadigte ihn, doch musste er zur Strafe zwölf Jahre im Schloss arbeiten, und diese Werke können heute besichtigt werden.

Der blühende Schlossgarten von Weikersheim lud zum Verweilen ein, gilt er doch als einer der schönsten in Hohenlohe.

Das Highlight war dann die Fahrt auf dem gelben Wagen durch den Ort Markelsheim und die Weinberge, mit wunderschönen Ausblicken ins liebliche Taubertal. Das Winzerehepaar erzählte viel über den Weinanbau im Taubertal, über Strukturwandel und Tourismus. Außerdem spielte die Winzerin auf dem Akkordeon auf, es wurde gesungen und der sehr gute Wein probiert. Eine Genusspause mit Vesper im Pavillon in den Weinbergen rundete die zwei Ausflugstage ab.