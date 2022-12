Wünsche und Hoffnungen für das Jahr 2023

Das Jahr 2022 ist nun Geschichte: Es bestand aus schönen und weniger schönen Ereignissen. Nun steht das neue Jahr 2023 in den Startlöchern. Die Menschen aus der Region haben der Schwäbischen Zeitung ihre Hoffnungen und Wünsche zukommen gelassen.

Eröffnung des Bahnhofs ein großes Highlight

Bernhard Schweizer, Gemeinderat in Laichingen, OKV-und Lions-Club-Vorsitzender schreibt: „Das Jahr 2022 wird bei mir in vielerlei Hinsicht in nachhaltiger Erinnerung bleiben. Überstrahlt wurden sämtliche Ereignisse natürlich durch die Eröffnung des Bahnhof Merklingen (Schwäbische Alb). Die Realisierung ehrgeiziger und anspruchsvoller kommunalpolitischer Vorhaben verlangt von den beteiligten Akteuren immer wieder einen „langen Atem“. Dass sich dies lohnt, zeigte sich am 9./10./11 Dezember 2022 bei der Inbetriebnahme des Bahnhofs Merklingen (Schwäbische Alb).

Dasselbe gilt für die Sanierung und Restaurierung der St. Stephanus-Kirche Westerheim. Auch hier hat sich gezeigt, dass die Umsetzung derartiger ehrgeiziger Ziele einen langen und zeitintensiven Einsatz aller Akteure erfordert, so dass wir nach 32 Jahren die St. Stephanus-Kirche wieder in die Hand der Eigentümerin (Kirchengemeinde Westerheim) in renoviertem zustand zurückgeben können.

Mit der Eröffnung des Lions Ladens in Blaubeuren am 1. September, im Gebäude des früheren Ladengeschäfts Woll Schacht hat der Lionsclub Blaubeuren-Laichingen neue Wege beschritten, und damit auch die Möglichkeit geschaffen die geförderten Projekte wie den Tafelladen Laichingen, das Urgeschichtliches Museum Blaubeuren, die Klasse2000, die Hospizarbeit und weitere nachhaltig zu unterstützen.

Mein kommunalpolitischer Wunsch für 2023 ist die Umsetzung des von der LAB seit 25. September 2017 verfolgten Schulkonzepts. Dies beinhaltet unter anderem die Trennung von Grundschule und Gemeinschaftsschule, den Bau eines Solitärs für die Gemeinschaftsschule (auf dem Platz östlich der Realschule) und die damit verbundene Schaffung eines eigen Campus für alle weiterführenden Schulen mit einer dazugehörigen Mensa in Laichingen. In diesem Zusammenhang wäre es natürlich angebracht und nach meiner kommunalpolitischen Überzeugung auch gerechtfertigt, dass sich die umliegenden Gemeinden auch an den Investitionskosten für die Realisierung dieser Maßnahmen beteiligen. In 2023 muss zwingend die entsprechende Planung beziehungsweise ein Architektenwettbewerb vorgesehen werden.

Mit der Anschaffung eines neuen OKV-Mobils verbinde ich den Wunsch nach weiteren Fahrern für unser OKV-Mobil-Team und nach weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beim OKV-Zuhause-Team.

An vorderster Stelle steht bei mir natürlich auch der persönliche Wunsch nach einer stabilen Gesundheit für mich und meine Familie, denn ohne diese stabilen Grundbedürfnisse ist an eine Umsetzung der vorgenannten Ziele aus persönlicher Sicht nicht zu denken. Hierher gehört auch der Wunsch nach einer Beendigung des Ukraine-Krieges und die endgültige Beherrschung des Corona-Virus.“

Erfüllung eines Traumes: Eigener Cocktailwagen

Ein ereignisreiches Jahr neigt sich auch bei Thomas Schwenkedel (Foto: tes) mit seinem Cocktailservice dem Ende zu. Er schreibt: „Ich konnte mir im Jahr 2022 den Traum von einem eigenen Cocktailwagen verwirklichen, mit dem wir nun super für Events und Workshops gerüstet sind. Die Abholung von diesem Wagen zählt zu den schönsten Erlebnissen meines Lebens und somit mein größtes Highlight in 2022.

Ich habe dieses Jahr so viele tolle Begegnungen gemacht und viele neue Menschen kennengelernt, worüber ich sehr dankbar bin. Jedes Event und jeder Workshop, den wir begleiten durften habe ich in vollsten Zügen genossen! Ein anstrengendes Jahr, dafür unzählige Glücksmomente liegen hinter mir. Außerdem bin ich zum zweiten Mal Onkel geworden - das hat mich mit großem Glück erfüllt. An Silvester schaue ich dieses Jahr morgens um 9.30 Dinner for One an und genehmige mir dazu ein Weißwurstfrühstück, bevor es dann an die Vorbereitungen für den Abend geht, an dem wir so viele Menschen wie möglich mit unserem Cocktailtaxi beglücken möchten. Wir haben schon ziemlich viele Vorbestellungen für den Silvesterabend.

Das neue Jahr geht schon ziemlich gut mit Urlaub los und ich freue mich sehr darauf, meinen Akku auf den Balearen wieder aufzuladen, um wieder voll durchzustarten! Dabei werde ich mich dann ausnahmsweise Mal mit leckeren Cocktails verwöhnen lassen. Ich hoffe, dass wir alle Unternehmensziele, die ich mir für 2023 gesteckt habe, erreichen werden. Ich freue mich jetzt schon sehr auf die vielen Events, die wir mit unseren Cocktails zum Highlight machen dürfen. Wir haben schon einige Buchungen für 2023 und bereits die ersten Anfragen für 2024 vorliegen. Ich freue mich auch schon auf die vielen neuen Cocktails, die ich kreieren werde, sowie auf die Rezepte, die ich ausprobieren möchte. Ich war zwar schon auf dem Kölner Dom, aber ich muss gestehen, ich war noch nie auf dem Ulmer Münster - das möchte ich im neuen Jahr ändern.“

Rückkehr zu mehr Normalität

Michael Brückmann (Foto: Archiv) schreibt: „Für uns war 2022 ein positives Jahr. Endlich wieder Leute treffen und (fast) zurück zur Normalität finden. Das Gelingen des Oldtimertreffens auf dem Laichinger Flugplatz hat dies deutlich gezeigt. Dort konnten wir nach langer Pause und vielen Vorbereitungen endlich wieder viele Oldtimerfreunde aus Nah und Fern treffen und den Tag ohne coronabedingte Einschränkungen genießen. Durchweg positive Rückmeldungen und bereits die ersten Anmeldungen für das nächste Treffen im September 2023 motivieren uns für die nächsten Anstrengungen. Für 2023 wünschen wir uns weitere Schritte in Richtung Normalität mit einer positiven Einstellung und einem Blick nach Vorne - vor allem ohne Kriege.“