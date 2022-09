Geimeinsam für eine saubere Umwelt, heißt das Motto beim World Cleanup Day auf den „hochgehbergen“. Am Samstag, dem 17. September, ist World Cleanup Day, der weltweit größte Aktionstag zu Beseitigung von Umweltverschmutzung und Plastikmüll.

2021 haben in 191 Ländern insgesamt 14 Millionen Menschen am World Cleanup Day geholfen, die Natur vom Plastikmüll zu befreien. Letztes Jahr wurden dabei allein auf den „hochgehbergen“ von den 80 Helferinnen und Helfern rund 200 Kilo Müll eingesammelt und anschließend von den Bauhöfen und Rangern fachgerecht entsorgt, heißt es in einer Pressemitteilung der Wandermarke „hochgehberge“.

Auch dieses Jahr sind die „hochgehberge“ wieder dabei. Am World Cleanup Day sollen mehrere Premiumwanderwege gesäubert werden. jJde helfende Hand ist willkommen, um Parkplätze, Rastplätze, Sehenswürdigkeiten und Waldwege wieder abfallfrei zu machen, schreiben die Organisatoren im Biosphärengebiet Schwäbsiche Alb.

An den Startpunkten werden ab 10 Uhr Abfallsäcke und Handschuhe an alle Helferinnen und Helfer ausgegeben, und jeder bekommt ein kostenloses Stärkungspaket mit auf den Weg. Die gefüllten Müllsäcke werden an den Startpunkten bis 17 Uhr auch wieder zurückgenommen, so die Initiatoren weiter. Die jeweilige Kommune kümmere sich um die Entsorgung. Wer sein Engagement am World Cleanup Day mit den Verantwortlichen der „hochgehberge“ teilen möchte, kann eine Nachricht unter dem Hashtag #hochgehsammelt teilen.

Die Startpunkte und Sammelstationen sind: Parkplatz Nürtingen Hallenbad, Nürtingen (Cleanup „hochgehblickt“), - Parkplatz Hörnle, Owen (Cleanup „hochgehadelt“), Parkplatz am Wanderheim Eninger Weide, Eningen unter Achalm (Cleanup „hochgehflogen“), Wanderparkplatz am Gasthaus Hirsch, Münsingen-Bichishausen (Cleanup „hochgehgrenzt“ oder „hochgehbürzelt“ oder „hochgehswiggert“), - Wanderparkplatz Anhausen, Hayingen (gemeinsamer Start 10 Uhr, Cleanup „hochgehlautert“), - Parkplatz Wimsener Höhle, Hayingen (gemeinsamer Start 10 Uhr, Cleanup „hochgehschätzt“).

Die „hochgehberge“ sind 21 Prädikatswanderwege im und um das Biosphärengebiet Schwäbische Alb. Unter dem Motto „hoch gehen um runter zu kommen“ werden Gäste zum Entspannen und Erholen in beeindruckender Landschaft eingeladen. Die Prädikatswanderwege eröffnen facettenreiche Zugänge zu der besonderen Kulturlandschaft des Biosphärengebiets. Hinter der Wandermarke „hochgehberge“ stehen 19 Kommunen der Landkreise Esslingen und Reutlingen, die Tourismusgemeinschaft Mythos Schwäbische Alb e.V. sowie das Land Baden-Württemberg, vertreten durch die Geschäftsstelle Biosphärengebiet Schwäbische Alb.