Wohltemperierter Jahresabschluss

„Das Wohltemperierte Klavier“ von Johann Sebastian Bach, ein für damalige Zeiten außergewöhnliches Werk für Tasteninstrumente, wird in der nächsten „Stunde der Kammermusik“ aufgeführt. Der Jahresabschluss 2018.

Dmitri Subow aus St. Petersburg wird diesen Zyklus, der aus 48 Teilen besteht, in zwei Veranstaltungen auf dem Cembalo interpretieren. Das erste Konzert findet am Samstag, 15. Dezember, um 17 Uhr im Bürgersaal des Alten Rathauses statt, der zweite Teil folgt am Sonntag, 16. Dezember, zu gewohnter Kammermusikstunde.

Bis in das 18. Jahrhundert hinein war es üblich, Tasteninstrumente in der sogenannten reinen Stimmung zu stimmen, was den Nachteil hatte, dass man nicht alle, sondern nur die benachbarten Tonarten, spielen konnte. Das neu entwickelte Verfahren erlaubte es dann, in allen Tonarten zu komponieren. Bach bediente sich dieser Möglichkeiten und schuf in seinem Zyklus „Das Wohltemperirte Clavier“ Präludien und Fugen in allen zwölf Tonarten – sowohl in Dur und Moll. Er entwickelte dabei eine bis dahin nicht gehörte Vielfalt.

Die auf Kontrastwirkungen angelegten Stimmungen drücken in den einzelnen Sätzen ein riesiges Spektrum an menschlichen Empfindungen aus – von Schwermut bis zur Festlichkeit, von tiefem Ernst über erhabene Heiterkeit bis zur Erhabenheit. 20 Jahre nach Fertigstellung dieser epochemachenden Komposition schuf Johann Sebastian Bach nochmals einen Zyklus in allen Tonarten nach dem gleichen Verfahren und es entstand „Das Wohltemperirte Clavier“ Band II. Nachdem Dmitri Subow vor zwei Jahren den ersten Band auf dem zweimanualigen Cembalo (Kopie nach F.E. Blanchet, Paris, 1737 ) präsentierte, werden dieses Mal die Präludien und Fugen des zweiten Bandes erklingen.

Zwei Mal 70 Minuten

Zusammen mit den „Kammersolisten Minsk“ konzertierte Dmitri Subow bereits viermal in Laichingen – das letzte Mal vor vollem Haus im April dieses Jahres. Unvergessen bleibe sein virtuoses und atemberaubendes Cembalospiel in Bachs 5. Brandenburgischen Konzert. Er studierte Klavier und Orgel am St. Petersburger Rimski-Korsakow Konservatorium und Dirigieren beim weltberühmten Professor Ilya Musin; später Cembalo in Stuttgart bei Prof. J.Laukvik. Man dürfe sich wieder freuen „auf einen außerordentlichen Musiker“, der ein außerordentliches Werk am kommenden Wochenende zu Gehör wird. Beide Konzerte dauern etwa 70 Minuten.