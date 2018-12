Wohl alkoholisiert auf eine Ampel geprallt

Ein Schwerverletzter und ein Schaden von rund 5000 Euro sind nach Polizeiangaben die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag in den Morgenstunden auf der Landesstraße 230 bei Laichingen ereignet hat.

Ein von Machtolsheim kommender 37-jähriger Autofahrer, der in Richtung Heroldstatt auf der L230 unterwegs war, verlor im Einmündungsbereich nach Laichingen unweit des Interkommunalen Gewerbegebiets die Kontrolle über sein Auto. Der 37-Jährige prallte mit seinem Fahrzeug auf eine Ampel, so dass beträchtlicher Sachschaden an seinem Fahrzeug entstand. Die Polizei geht davon aus, dass der Autofahrer infolge von Schneeglätte von der Fahrbahn abkam. Zudem soll er unter Alkoholeinfluss gestanden sein.

Mann auf Rücksitz nicht angeschnallt

Während der Fahrer und sein Beifahrer bei dem Unglück nur leicht verletzt wurden, erlitt der 38-jährige Mitfahrer auf dem Hintersitz schwere Verletzungen. Er war nicht angeschnallt und wurde aus dem Auto geschleudert. Der Mann musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Vorort bei dem Unfall waren neben den Polizeibeamten auch einige Feuerwehrmänner aus Laichingen, die Hilfe leisteten. Auslaufendes Öl war zu binden und der Verkehr umzuleiten. Die L 230 wurde einige Zeit gesperrt und eine örtliche Umleitung eingerichtet. Die Ermittlungen der Polizei zum Unfallhergang dauern noch an.

Schneefall in den Morgenstunden

Schneebedeckt präsentierte sich das Gebiet der Laichinger Alb am Sonntagmorgen. In den frühen Morgenstunden schneite es kräftig und zudem herrschten Minusgrade. Vorsichtiges und behutsames Fahren war deshalb angesagt. Weiter Unfälle in und um Laichingen sind nicht bekannt. Raumfahrzeuge hatten am Sonntagmorgen und Sonntagvormittag viel Arbeit zu leisten, um den Schnee von den Straßen zu bringen und um Salz auszustreuen. Denn es bestand die Gefahr von Eisglätte.