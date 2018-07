Wo es in Laichingen Wegwerfstationen für Hundekotbeutel gibt

Nicht nur im Westerlau-Wald (wir berichteten) lassen manche Hundebesitzer in Laichingen Hundekotbeutel oft einfach liegen, sondern auch an anderen Stellen der Stadt. Und das, obwohl es eigentlich ausreichend viele „Hundekot-Stationen“ (Dog-Stations) gibt.

Am Wochenende hat ein Leser einen weiteren Kotbeutel entdeckt, der nicht sachgerecht entsorgt worden war – bei einem Spaziergang auf dem Gehweg der Pichlerstraße. Der Leser teilt der SZ mit: „Somit hat sich die Anzahl der von uns gehassten Hundebesitzer schon wieder erhöht! Wohlbemerkt: „Wir haben nichts gegen deren Hunde!“

Stadtverwaltung kennt das Problem

Auch die Stadtverwaltung kennt das Problem. Immer wieder würden Kotbeutel in der Landschaft oder der Stadt auftauchen, die Verursacher bleiben in der Regel unentdeckt, so Michael Rehm von der Stadtverwaltung. Vor allem nach dem Wochenende würden gehäuft Sichtungen gemeldet. Es sei keine Seltenheit, dass die gefüllten Beutel oft nur wenige 100 Meter von den Dog-Stations entfernt am Wegesrand abgelegt werden, obwohl die Stationen nicht voll und in der Nähe sind.

Deshalb für alle Hundebesitzer anbei eine Übersicht, wo sich in Laichingen Dog-Stations befinden, mit der Bitte um Beachtung. Oder wie würden Sie es finden, wenn in Ihrem Garten regelmäßig gefüllte und verschnürte Kotbeutel landen?

Die Dog-Stations finden sich

in Laichingen

Ecke Silberdistelweg – Heideweg, Lindensteig – Arnold-Schönberg-Weg Ende, Ende Bebauung Richtung Schützenhaus, Landwirtschaftlicher Weg bei Feldstetter Straße, Pichlerstraße – Ende Bebauung, Stadtmitte – Fußweg Zentralparkplatz – Bushaltestellen Gartenstraße, Robert-Schumann-Weg, Höhleweg.

in Suppingen

Ortsverbindungsstraße Richtung Seißen nach Brücke.

in Machtolsheim

Am Sportplatz, am Spielplatz Richtung Neubaugebiet.

in Feldstetten

Unterhalb Nattenbuch, oberhalb Spielplatz „am Schönblick“, Feldweg oberhalb vom Tennisplatz.

