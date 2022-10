Wo die Groß- und Urgroßeltern einst wohnten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ein besonderes Familientreffen hat kürzlich in Gruorn stattgefunden. Die Familie von Heinz Bleher, der seit 15 Jahren in Heroldstatt wohnt, stammt aus Gruorn und musste nach Erweiterung des nun ehemaligen Truppenübungsplatz Münsingen ihre Heimat verlassen. Blehers ältere Geschwister Klara, Jahrgang 1931, und Richard, Jahrgang 1934, wurden noch in Gruorn geboren. Heute lebt die Familie verstreut im Raum Senden. Grund für Heinz Bleher, ein Familientreffen in Gruorn zu organisieren. „Vor vielen Jahren, 1994, habe ich schon einmal ein Familientreffen veranstaltet. Damals mit den älteren Blehers und dem Familienzweig, der sich in der Bretagne niedergelassen hat und von wo viele Gäste eigens für das Treffen anreisten,“ berichtet er. Nun sollten auch die jüngeren Generationen die Stätte der Herkunft der Familie einmal kennenlernen. Nach einer ausführlichen Rundfahrt mit dem Bus über das Gelände des ehemaligen Übungsplatzes und einem kleinen Stopp für ein Picknick im Grünen folgte eine Führung mit Michael Kehm in der Kirche St. Stephanus, bevor es zum gemütlichen Abendessen ins Schulhaus ging.

Heinz Bleher kam zwar nicht mehr in Gruorn zur Welt, jedoch verlor er nie den Bezug zur Schwäbischen Alb. „Wir sind häufig zum Wandern auf die Alb, aber auch Skifahren in den Salzwinkel gekommen“ erinnert er sich. Auch besuchte die Familie regelmäßig die traditionellen Pfingsttreffen in Gruorn.