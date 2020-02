WKG Donau-Alb zeigt starke Leistung in der Landesliga

Die WKG Donau-Alb hat am vergangenen Sonntag in Laichingen ihren Landesligawettkampf gegen den TSV Lustnau ausgetragen. Am ersten Gerät, dem Boden, erturnte sich die WKG-Mannschaft einen Vorsprung von 0,55 Punkte. Danach stand dann das Pauschenpferd auf dem Programm. Eigentlich eines der Paradegeräte der WKG, welches das Team dann aber mit 0,3 Punkten an die Gäste abgab.

An den Ringen kamen die Turner aus Laichingen und Munderkingen schlechter weg und musst sich mit 47,4 zu 48,2 Punkten geschlagen geben. Am Sprung waren die Gäste aus Lustnau eindeutig die stärkere Mannschaft. An den beiden letzten Geräte des Wettkampfs, dem Barren und dem Reck, hatten die Gegner ebenfalls die Nase vorn. Alles in Allem zeigte die WKG Donau-Alb aber durchweg sehr gute Leistungen und machte es den Gästen nicht leicht, den Wettkampf zu gewinnen. Das Endergebnis lautet dann 266,90 zu 279,85 Punkte. Jan Rieger aus Munderkingen beendete den Wettkampf als bester Sechskämpfer. Außerdem turnten an diesem Tag für die WKG: Timo Pöhler (im Bild) , Noah Pöhler, Noah Bucher, Jonas Frankenhauser, Joshua Rauschmaier, Sebastian Schmidt. In zwei Wochen am Sonntag, 1. März, findet in der Munderkinger Sporthalle der nächste Wettkampf für die beiden Mannschaften der WKG Donau-Alb statt. Dann treffen die Mannschaften auf Stuttgart und Fridingen. Wettkampfbeginn ist um 15 Uhr.