Witzig rät von routinemässiger Darmspiegelung ab

Mit dem „Darm“ scheinen viele Menschen Probleme zu haben. Zudem scheint die Homöopathie immer mehr Anhänger zu finden: Wie sonst ist zu erklären, dass am Mittwoch mehr als 130 Zuhörer ins Alte Rathaus zum Vortrag des Homöopathischen Vereins Laichingen und der Volkshochschuleströmten? Zu Gast war Dr. Friedrich Witzig, Schulmediziner mit Schwerpunkt Homöopathie in Allgemeinarztpraxis in Gerstetten bei Heidenheim. Der Mediziner erläuterte Möglichkeiten, wie man über eine Darmsanierung gesunder werden kann.

„Funktionsstörungen des Darms sind in unserer Kultur immer noch ein anrüchiges Thema“, meinte der Mediziner zu Beginn seines interessanten Vortrags. Erst seit wenigen Jahren habe die medizinische Forschung die Bedeutung der Mikroorganismen im Darm erkannt: „Sie werden frei Haus geliefert, wir müssen nur das Richtige essen.“ Es gebe keinen Ort auf der Erde, der nicht von Mikroorganismen besiedelt ist.

Botschaften gehen an den Darm

Diese Mikroorganismen produzieren keine Abfälle, alle Abfälle werden recycelt, erklärte der Mediziner. Die erstaunliche Erkenntnis der forschenden Biologen sei: Diese Zellen kommunizieren miteinander und sind durch ein ausgeklügeltes Ökosystem miteinander verbunden.„Mikroorganismen im Darm erhalten Botschaften von Zellen im Gehirn“, so Dr. Friedrich Witzig. „Im menschlichen Körper laufen also die gleichen Prozesse ab wie in der Natur, in der ein gestörtes Ökosystem die Artenvielfalt minimiert. Was bei den Pflanzen die Wurzel ist, sei bei Tieren und Menschen der Darm.“

In einem gesunden Darm eines Menschen würden sich Billionen Mikroorganismen befinden, zum größten Teil besiedeln diese unseren Dickdarm. Diese Mikroorganismen nennt man auch „die Darmflora“. Die Darmflora wird von unterschiedlichsten Umweltfaktoren beeinflusst, wie beispielsweise Nahrungsmittel, Antibiotika und andere Medikamente, Stress und sogar Gefühle und Emotionen. Nehmen einige Mikroorganismen überhand oder fehlen sie, ist die Darmflora also im Ungleichgewicht, so können Infektanfälligkeit, Verdauungsbeschwerden, Müdigkeit, Abgeschlagenheit, allergische Erkrankungen oder chronische Erkrankungen die Folge sein.

Darmflora mit vielen Aufgaben

Die Darmflora habe einige sehr wichtige Aufgaben im Körper: Sie unterstützt die Verwertung der Nahrung, sie verhindert die Ausbreitung von Krankheitserregern im Darm, sie stärkt das Immunsystem, sie produziert Vitamine und Hormone. „Die Aufgaben der Darmflora sind weitreichend, oft wird sie jedoch unterschätzt. Ist sie gestört, so kann es zu einer Unterversorgung der Zellen in der Darmschleimhaut kommen. Dies führt dazu, dass Krankheitserreger nicht mehr entsprechend abgewehrt werden können“, erklärte der Mediziner bei seinem Vortrag in Laichingen.

Sei die Darmflora aus dem Gleichgewicht geraten, etwa nach einer Antibiotika-Einnahme, sollten er wieder ins Lot gebracht werden. Der Körper sei eigentlich in der Lage, das Gleichgewicht der Darmflora wieder herzustellen, dies könne jedoch sehr lange dauern und manche Mikroorganismen können nie wieder ersetzt werden.

Friedrich Witzig warnte in diesem Zusammenhang regelrecht vor routinemässigen, „nur aus Jux und Tollerei“ stattfindenden und unbegründeten „Darmspiegelungen“, die gesichert die Darmflora auf lange Zeit schädigen und vielleicht sogar auslösend seien für Erkrankungen. „Alle Entzündungen und Allergien im Körper beruhten auf einer Störung und Fehlbesiedlung der Mikroorganismen im Darm“, sagte er.

Bei gesundgebliebenen Naturvölkern fänden sich 15 000 Mikroorganismen im Darm, in der Umwelt nur mehr 500 bis 600, meinte er und sagte: „Vergleichbar mit Insektensterben.“. Positiv jedoch nach Dr . Witzig: „Für die Pflege des Darms brauchen Sie nicht zum Arzt zu gehen.“

Ökosystem Darm sanieren

Was also tun? Seine Empfehlung: „Sie müssen essen, was ihr Ökosystem Darm nicht stört.“ Er riet zu viel Obst und warnte vor vielen Produkten der Lebensmittelindustrie, die 9000 nicht-deklarierte Zusatzstoffe enthielten, die meist vor allem der Haltbarkeit dienten. Das EU-Chemikaliengesetz erlaube nicht nur das schädliche Glyphosat, sondern auch Chemie bei der Tiermast und in Aquakulturen: „Essen Sie keinen Lachs, höchstens Wildlachs: Die Tiere werden viel zu eng gehalten in Aquakulturen und erhalten Beruhigungsmittel, damit sie sich nicht gegenseitig umbringen“, führte Friedrich Witzig aus.

Der Arzt warnte vor übertriebener Hygiene: „Die beste Hygiene ist, wenn Sie Ihren Körper Mikroorganismen aussetzen. Gehen Sie in einen Tümpel, machen Sie eine Schlammschlacht mit Ihrer Nachbarin. Vermeiden Sie Sagrotan und Desinfektionsmittel sowie ‚keimtötende“ Schuhsohlen oder Bettwäsche. Lassen Sie Ihre Kinder im Dreck spielen.“

Viele Fragen des Publikums schlossen sich an den Vortrag an, zum Beispiel ob es nötig sei, als Vegetarier das „Vitamin B12“ zusätzlich einzunehmen. Daraufhin der Referent aus Gerstetten: Auch sich ausschließlich vegetarisch ernährende Elefanten überlebten ohne B12, da Mikroorganismen die erforderlichen Substanzen bilden. Zu dem Vortrag im Alten Rathaus hatten gemeinsam der Verein für Homöopathie und Lebenspflege Laichingen und die Volkshochschule eingeladen.