Wirtschaftsschüler setzen sich mit Billigware aus Asien auseinander

An der Wirtschaftsschule Laichingen haben die Prüfungen zur Fachschulreife begonnen. Am Montag vergangener Woche ging es los mit Deutsch (Foto). Von den vier verschiedenen Aufgabentypen war die Stellungnahme ohne Textgrundlage der beliebteste Typ. 15 Schüler beschäftigten sich mit der Frage: „T-Shirts für 99 Cent! Jeans für 8,50 Euro! In Asien produzierte Billigware – sollte man so etwas kaufen?“ Offensichtlich spielt dieses Thema im Alltag der Schüler eine größere Rolle, so die Schule. Die Stellungnahme mit Textgrundlage zum Thema „Körperkunst ist keine Rebellion“ wurde von keinem Schüler gewählt, anscheinend haben Piercings, Tattoos & Co. kein Interesse bei den Wirtschaftsschülern geweckt. Ebenso wenig die Textinterpretation zur Fabel „Das unzufriedene Fohlen“. Anders sah es beim kreativen Schreiben aus – diesen Aufgabentyp wählten fünf Schüler. Zur Geschichte „Großes Schauspiel“ von Erich Fried sollten sie einen Brief an einen Freund oder eine Freundin schreiben, in dem sie sich in die Lage eines Bauern auf Sizilien versetzen, der den Ausbruch des Ätna miterlebt, während zahlreiche Touristen das Ganze nur als „Großes Schauspiel“ sehen. Am Mittwoch geht es für die Wirtschaftsschüler weiter mit der Prüfung in Englisch, danach folgen Prüfungen in Betriebswirtschaftslehre, Mathematik und Berufsfachlicher Kompetenz.