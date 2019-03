Wirtschaftlich schwaches Jahr: SV Feldstetten will mehr Betrieb im Sportheim

Wichtigster Punkt bei der Hauptversammlung des SV Feldstetten waren turnusgemäße Wahlen. Dabei gab es einen Wechsel in der Vorstandschaft. Ausgeschieden ist der stellvertretende Vorsitzende Andi Söll, als sein Nachfolger wurde Markus Wagner gewählt.

Der weitere stellvertretende Vorsitzende Gerd Bohnacker wurde wiedergewählt, ebenso wie Martina Picciani als zweite Kassiererin und Heike Kneher in der Abteilung Kinderturnen. Serkan Yildiz tritt die Nachfolge für Markus Wagner in der Abteilung Fußball als Stellvertreter an, in der Fußball AH bleibt Markus Fink Abteilungsleiter. Bei den Jedermännern wurde Bernhard Götz Nachfolger für den Leiter Rolf Kazmaier. Als Vertreter für die passiven Mitglieder löst Simone Klebba Timo Näher ab. Martin Pfrommer wurde als Vorstand der Tennisabteilung bestätigt.

Als Vorstand blickte Vorstand Andrea Mutschler zu Beginn kurz auf das vergangene Jahr zurück. Kombiturnier, Jahresfeier, Kinderkleiderbasare, Alteisensammlungen, Hock und Sommerferienprogramm standen 2018 wieder auf dem Veranstaltungsplan.

Das Hobby- und Elfmeter-Turnier fiel mangels Teilnehmern (aufgrund von Veranstaltungen im Umkreis) aus. „Auch mit unseren Theatertagen hatten wir vergangenes Jahr Terminprobleme, da an den Aufführungstagen nicht genügend Spieler zur Verfügung standen. Wir hoffen, dass es mit den Terminplanungen 2019 besser passt und die Veranstaltungen wieder durchgeführt werden können.“

Maßgeblich für viele Veranstaltungen werde wohl auch die Bereitschaft von Helfern sein. Nur sechs Mal konnte das Sportheim 2018 vermietet werden. Ansonsten seien die Sportheimbesuche bei Heimspielen als „mager“ zu bezeichnen. Auch der Versuch, mit dem Sky-Angebot Besucher ins Sportheim zu locken, habe sich als Reinfall erwiesen. „Allgemein wirtschaftlich gesehen kein so gutes Jahr für den SVF“, sagte Mutschler.

Derzeit hat der SVF 607 Mitglieder, 346 männliche, 261 weibliche, 14 kamen neu hinzu. 137 Mitglieder sind unter 18, das jüngste Mitglied ist knapp ein Jahr alt, das älteste 91 Jahre. Der Sportbetrieb hat einen relativ konstanten Besuch und Beteiligung in den einzelnen Gruppen und Abteilungen. Großes Sorgenkind ist aber der „Fußball aktiv“.

Jumping-Kurse schlugen ein

Immer noch gut besucht sei das Kursangebot Bauch-Beine-Po und der absolute Renner seien die Jumping-Kurse. Zwischenzeitlich laufen sechs Kurse. Drei Kurse montags, zwei Kurse am Dienstag und einmal im Monat gibt es Männerjumping.

In Arbeit sei gerade eine neue Homepage für den Sportverein. Die alte Version war „umständlich und veraltet“. Zudem war Helmut Grabert nicht mehr bereit, die Seite zu pflegen und zu aktualisieren. „Beauftragt wurde damit nun Markus Schultheiß und wir hoffen, dass wir damit bald an den Start gehen können“, so Mutschler.