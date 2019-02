Wie vermögend ist Laichingen wirklich?

Wie vermögend ist Laichingen? Mit dieser Frage beschäftigt sich derzeit Kämmerer Thomas Eppler. Er stellt den neuen Haushaltsplan zusammen, der die Ausgaben für dieses Jahr festlegt und der am 18. März präsentiert werden soll. Zuletzt konnte Eppler den Laichinger Räten finanziell Erfreuliches berichten.

Bürgermeister Klaus Kaufmann fand lobende Worte („ein sehr erfreuliches Ergebnis“), nachdem Kämmerer Thomas Eppler in der jüngsten Sitzung des Laichinger Gemeinderats die Feststellung der Jahresrechnung 2017 präsentiert hatte. Die Zahlen würden zeigen, so Kaufmann, wie stark die wirtschaftliche Lage der Stadt sei. Und in der Tat: Was Eppler den Räten als Formalie präsentierte, nämlich den Überblick über die tatsächlichen Ein- und Ausgaben im Jahr 2017, dürfte dem ein oder anderen runter gegangen sein wie Öl.

Zuführungsrate vervielfacht

Statt 5,1 Millionen Euro überwiesen die Laichinger Betriebe der Stadt Gewerbesteuern von fast sechs Millionen Euro. Mehr als verfünffacht hatte sich sogar die Zuführungsrate, Überschüsse des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt – Mittel für reine Investitionen quasi. Kalkuliert hatte Eppler mit 616 000 Euro, am Ende von 2017 waren es 3,8 Millionen Euro. Außerdem musste die allgemeine Rücklage – das städtische Sparbuch – nur in fast homöopathischer Dosis geplündert werden. Statt 2,8 wurden nur 0,8 Millionen Euro benötigt. Ende 2017 hatte die Stadt noch knapp fünf Millionen Euro auf der hohen Kante.

Und wie wird 2019 – ist genug Geld da für die abermals sicher wieder vielen Vorhaben? Unter anderem will die Stadt ja einen neuen Omnibusbahnhof (ZOB) in der Gartenstraße bauen, die Planungen sind in diesem Jahr vorgesehen (der Bau in 2020/21); und was jetzt schon klar ist: Der Kindergarten „Regenbogen“ wird in jedem Fall neu gebaut. Die Stadt muss die finanzielle Hauptlast tragen.

Einbringung am 18. März

Konkretes will Kämmerer Eppler noch nicht verraten. Erstmals präsentiert werden soll der neue Haushalt, der im Übrigen erstmals auch nach dem neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (Doppik) erarbeitet wird, bei der Gemeinderatssitzung am Montag, 18. März (Einbringung). Am 8. April wird das Zahlenwerk öffentlich beraten und in der Mai-Sitzung soll der Beschluss fallen. Was aber schon jetzt klar zu sein scheint: Die glänzenden Zahlen, die Eppler jüngst mit dem Abschluss für 2017 vorlegte, die dürfte er für 2019 so nicht präsentieren können.

Was den ein oder anderen Rat in der jüngsten Sitzung ebenfalls aufhorchen ließ: Dass zuletzt (Stand Sommer 2018) sage und schreibe 7,6 Millionen Euro abrufbereit für bestimmte Projekte zur Verfügung standen; diese aber noch nicht abgerufen worden sind. Stadtrat Kurt Pöhler (LAB) kritisierte diesen Umgang mit sogenannten Haushaltsresten. Sie seien das Ergebnis davon, wenn man Projekte vor sich her schiebe.

Kämmerer Eppler verweist im Gespräch mit der SZ darauf, dass einige der Gelder mittlerweile abgerufen wurden. Und dass man sich eben nicht täuschen lassen dürfe: Hohe Haushaltsausgabenreste bedeuteten nicht, dass dieses Geld zur freien Verfügung stehe und die Stadt sich über einen plötzlichen Geldsegen freuen dürfe. Die Mittel seien vielmehr verplant und würden auch verbraucht.

Gar nicht mehr ausgewiesen

Was die Rücklage angehe, sagt Eppler, dass diese – weil die Systematik des Finanzwesens geändert wird – künftig so gar nicht mehr ausgewiesen wird. Was er ebenfalls nicht prognostizieren kann: Ob es in 2019 einen abermaligen Rekordhaushalt geben wird. Er verweist abermals auf die neue Doppik, die eine Vergleichbarkeit mit der bisherigen Kameralistik auch hier nicht zulasse.

Die Verschuldung wird im neuen Haushaltssystem aber weiterhin ausgewiesen. Doch hierzu kann Eppler erst nach der Einbringung des Haushalts „etwas sagen“. Was er ebenso noch nicht sagen kann – und das ist eigentlich ein gutes Zeichen: Ob sich die angeblich eintrübende Konjunktur auf die Finanzen der Stadt auswirken. „Derzeit noch nicht, aber dies kann sich auch immer relativ schnell ändern“, so der Chef über Laichingens Finanzen.

