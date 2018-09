Wie sich die Laichinger Mohrengasse verändert hat

Einen phänomenalen Andrang hat der Geschichtsverein Laichinger Alb anlässlich des Vortragsabends über die Geschichte der Laichinger Mohrengasse erlebt. Der Laichinger Karl Sautter lockte mit alten und neuen Fotos und Geschichten um die einzelnen Häuser mehr als 120 Interessierte ins Rössle.

Sorgenvoll blickten die Veranstalter am Montag immer wieder zur Tür, aber nicht, weil sie vor leeren Stühlen standen. Das Gedränge war unerwartet groß und bereits 15 Minuten vor Beginn waren alle Stühle im Großen Saal des Gasthauses Rössle besetzt. Auch eilig aus der Gaststube herbeigeholte Bestuhlung reichte nicht aus, und so zogen einzelne Besucher enttäuscht wieder ab, nicht ohne vorher um eine Wiederholung der Veranstaltung zu bitten.

Einige mussten sogar wieder gehen, so voll war es: Mehr als 120 Zuschauer drängten sich im Rössle-Saal. (Foto: grs)

Den Anwesenden bot der Laichinger Karl Sautter, der selber in der Mohrengasse aufgewachsen ist, einen spannenden Einblick in die Veränderungsprozesse der Häuser und in die bäuerliche Arbeitswelt dieses Mikrokosmos’. Heinz Surek moderierte und ergänzte den Bilderreigen mit kleinen Episoden aus dem Leben in der Mohrengasse.

Karl Sautter zeigte mit seiner professionell zusammengestellten Bilderschau die Entwicklung in den vergangenen 100 Jahren auf. Die „Mohrengasse“ wurde ursprünglich „Finstere Gasse“ genannt. Ab 1785 taucht erstmals der heutige Name „Mohrengasse“ auf, vermutlich gehe der Name auf die schwarze Erde zurück, welche sich heute noch in den verbliebenen Gärten finde, so der Referent. Ursprünglich befand sich am Anfang der Mohrengasse, unterhalb der heutigen Gaststätte Linde, eine klein Hüle, die „Ackerröß“. Im Gegensatz zu den anderen Hülen am Marktplatz mit ihren stehenden Wassern wurde diese Hüle von einer Art Quelle gespeist und hatte so immer sauberes Wasser. Aber auch Tragisches spielte sich hier ab. So ertrank ein dreijähriges Mädchen, und ein Mann suchte hier den Freitod.

...das einfache Leben

Haus für Haus gewann das Publikum Einblick in das Leben der Vorfahren. Häuser entstanden, wurden aus- und umgebaut, brannten ab oder wurden abgerissen und durch neue ersetzt. Bilder aus einigen Wohnstuben vermittelten Einblicke in das einfache Leben. Waren Personen zu erkennen, wurde im Saal getuschelt und geraten, wer dies denn gewesen sein könnte. Und auch bei der Erklärung der „Hausnamen“ zeigten die Zuhörer ihre Aufmerksamkeit durch den Austausch von Informationen. Diese Hausnamen leiten sich bis heute oft von der Großmutter oder vom Großvater ab und sind nur Eingeweihten verständlich.

Peter Sautter beim Weben. (Foto: Privat)

Eines „Pioniers“ des Bahnbaus gedachte Heinz Surek, als Sautter ein Foto der Familie Ufrecht in ihrer Wohnstube zeigte. Dieser Kaspar Ufrecht, Stricker und Bahnarbeiter, verlor bei einem Arbeitsunfall beide Beine durch einen Güterzug. Zwei seiner Söhne fielen im Ersten Weltkrieg, aber trotz aller Schicksalsschläge sei Ufrecht ein fröhlicher Mensch gewesen, der auch gerne musizierte.

Interessante Einblicke bot auch das Elternhaus von Karl Sautter. Sautters Vater, einer der letzten Handweber in Laichingen, besaß zeitweise drei Webstühle. Der junge Karl musste oft beim Spulen des Garns helfen.

Auch Erinnerungen an so manches „Winkele“ wurden wachgerufen. Laichingen als Haufendorf war wegen der kurzen Wege durchzogen von einem Labyrinth aus kleinen Winkele, die meisten davon sind heute durch neue Bauten und Straßen verschwunden. Zwei solcher Straßen, die Uhlandstraße und die Daniel-Mangold-Straße, entstanden erst später, ursprünglich gehörten dortige Häuser noch zur Mohrengasse. Die Daniel-Mangold-Straße erhielt 1953 auf Anregung von Karl Heinrich Bischoff ihren Namen, anlässlich des 100. Geburtstags des Laichinger Webers und Dichters.

Aus der Mohrengasse: altes Laichinger Weberhaus, das heute im Freilichtmuseum Beuren steht. (Foto: Privat)

Das „prominenteste“ Haus in der Mohrengasse ist heute sicherlich das aus dem 17. Jahrhundert stammende Weberhaus, das 1989/90 zerlegt und im Freilichtmuseum Beuren wieder aufgebaut wurde. Deutlich war auf den Fotos zu erkennen, dass dieses Gebäude buchstäblich in letzter Minute von Denkmalschützern vor dem Zerfall gerettet wurde.

Normal: Miste vor dem Haus

Der Zusammenhalt der Menschen in der Mohrengasse wurde durch ein Bild verdeutlicht, das viele Menschen beim Dachdecken zeigt. Anlässlich der Renovierung der Städel der Familien Sautter und Huober im Jahr 1937 arbeiteten 27 Menschen in Nachbarschaftshilfe zusammen. Sogar Frauen waren auf den Leitern zu sehen.

Dass die Menschen unter einfachsten Umständen lebten, wurde bei fast allen Häusern deutlich. Manche hatten keinen direkten Zugang zur Haustür, sondern mussten das Durchgangsrecht bei Nachbarn nutzen und teilweise ganz um das eigene Haus herumgehen. Stall gleich neben dem Hauseingang und Miste vor dem Haus waren normal. Und oft wurde einfach angebaut oder ein Teil des Hauses erhöht.

Darauf wies auch Heinz Surek in seinem Schlusswort hin, als er nachdenklich den Ausdruck von der „guten alten Zeit“ hinterfragte. Sein Dank an Karl Sautter wurde von herzlichem Beifall begleitet. Sautter selbst dankte den Mitwirkenden Angelika Weiß und Hans Frank sowie denjenigen, die mit ihren Bildern dazu beigetragen hatten, darunter Werner Mangold, Gottlieb Oelhafen, Johann Georg Laichinger, Georg Laichinger und der Firma Tempus, deren Chef Reiner Betz alle alten Häuser vor ihrem Abriss fotografiert.