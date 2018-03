Wie Nachhaltigkeit in Feldstetten funktioniert

Seit vier Jahren trägt der Feldstetter Kindergarten ein Nachhaltigkeitssiegel. Aber was bedeutet Nachhaltigkeit bei so kleinen Kindern? Das fragt sich so mancher Erwachsene. Ganz einfach, so der Kindergarten: Jetzt im Herbst sammeln die Kindergartenkinder Äpfel auf einer Streuobstwiese, „die wir abgeben und daraus Apfelsaft machen“. Auch ein Schrebergärtchen betreibt der Kindergarten. Dort werden Beeren zum Naschen und Kräuter für Tees (Zitronenmelisse oder Pfefferminze) geerntet. Zuletzt wurden Kartoffeln geerntet und aus diesen Kartoffelbrei und leckere Pommes hergestellt. Und anstatt in der Turnhalle zu toben, wurden im nahe gelegenen Wald Laubblätter aufgehäuft, in denen die Kinder herum tollten. Der Kindergarten findet: „So kann Nachhaltigkeit mit Spaß und Freude vermittelt werden.“