Wie Manager durch Training mit Pferden besser werden sollen

Wer die Kunst der Körpersprache beherrscht, dem genügen die leisen Töne, um andere zu überzeugen: Präsenz und persönliche Ausstrahlung sind entscheidende Voraussetzungen für den gelungenen Umgang mit Kollegen, Kunden und Mitarbeitern. Deshalb trainieren Führungskräfte diese Fähigkeiten mit Pferden. Besonderheit: Gerade wer noch nie etwas mit Pferden zu tun hatte, lernt dabei am meisten. Pferde spiegeln das Verhalten der Menschen und zeigen ihnen direkt, ob sie jemand als Führungsfigur anerkennen.

Die Firma Rossnatour im Laichinger Teilort Machtolsheim erweitert ihr Angebot daher mit einem pferdegestützten Coaching, basierend auf einem international anerkannten Konzept, das nicht nur für Manager interessant sein soll, sondern für alle Menschen, die ihre persönlichen Probleme anpacken und in ihrem Leben etwas verändern wollen.

Wir wollen die Manager aus ihren Büros holen, weg von ihren Laptops, Handys und Computern. Elmar Beck, Coach für Management-Training

Probleme? Haben Manager überhaupt Probleme? Und falls ja, reden sie darüber? Die Antwort ist einfach: Jeder Mensch, der sich persönlichen Herausforderungen stellt, hat „Probleme“ – sonst würde keine Weiterentwicklung stattfinden. Das eigene Verhalten zu hinterfragen, aus Fehlern zu lernen und neue Wege zu gehen, gehört zu den wichtigsten Lerneffekten überhaupt, für alle Menschen. Reden allein genügt jedoch nicht.

„Wir wollen die Manager aus ihren Büros holen, weg von ihren Laptops, Handys und Computern. Durch das Training in der Reithalle sind sie vor eine neue Situation gestellt und gehen mit den Pferden in Kontakt, intuitiv und interaktiv. Bei der Reflexion genügt uns ein Blatt Papier und der klare Menschenverstand“, sagt Elmar Beck. Er war selbst Führungskraft in einer Firma mit Konzernstrukturen auf der Schwäbischen Alb. Nach seiner sportlichen Reitkarriere ist er jetzt als ausgebildeter Coach für das Management-Training mit Pferden im Einsatz. „Ich kenne die Nöte und Sorgen der Manager aus eigener Erfahrung und weiß, vor welchen Schwierigkeiten sie stehen.“

Er lässt das Pferd „sprechen“

Entscheidend ist seiner Meinung nach, dass man sich klar macht, was man will und warum. „Manchmal muss man seine Ziele überdenken und sich neu positionieren.“ Anstatt anderen zu sagen, was sie ändern sollten, lässt Elmar Beck das Pferd „sprechen“: Es dient ihm und Anne Erz als „Medium“. Die Pferdewirtschaftsmeisterin, Tochter von Firmen-Chefin Christel Erz, ist Ausbilderin für den Kutschen-Führerschein bei Rossnatour. Die Begegnung von Mensch und Tier bietet aus ihrer Sicht großes Potentzial: „Unabhängig von Status, Position, Titel und gesellschaftlichen Ehren signalisieren die Pferde den Teilnehmern, ob sie diese als Führungsfigur empfinden oder nicht“, sagt Anne Erz: „Nur wer authentisch ist, hat eine Chance. Wenn du einem Pferd mit 660 Kilo Lebendgewicht gegenüberstehst, brauchst du einfach eine gewisse Autorität, damit das Pferd mit dir kooperiert.“

Angstschweiß, Aggression oder Stress wittern Pferde aus 200 Metern Entfernung. Elmar Beck, Coach für Management-Training

Pferde haben ein feines Gespür. Sie merken sofort, ob das Selbstvertrauen eines Menschen echt ist oder nur aufgesetzt“, meint Elmar Beck. „Angstschweiß, Aggression oder Stress wittern Pferde aus 200 Metern Entfernung.“

Zu Beginn des Coachings nennen die Teilnehmer ihre Themen, an denen sie arbeiten wollen, und formulieren ihr persönliches Ziel in Form eines Leitsatzes. Nach den Übungen mit den Pferden wird das Ergebnis überprüft, über eine Selbstreflexion und Feedbacks von der Gruppe und beiden Coaches. Die Übungen in der Reithalle sehen allerdings anders aus als der übliche Reitunterricht. Beispiel: In der Mitte steht ein Teilnehmer, die Pferde umkreisen ihn. Sie sollen einen bestimmten Abstand zu ihm einhalten. Seine Aufgabe ist es, die eigene Komfortzone zu verteidigen. Das funktioniert vor allem über Körpersprache, Mimik und Gestik. Zu wenig Energie verpufft und verfehlt ihre Wirkung, zu viel Energie kann Aggressionen auslösen – eine schwierige Gratwanderung. Die Dosierung muss passen, analog zur Führungsaufgabe in der Firma.

Führen und Folgen

Bei Übungen in der Gruppe lernen die Teilnehmer sich gegenseitig zu vertrauen – manchmal mit geschlossenen Augen. Führen und Folgen – das ist das zentrale Thema. Egal ob auf dem Reitplatz oder im Büro: Für einen dauerhaften Erfolg braucht man ein gutes Team und ein positives Arbeitsklima.

„Durchregieren war gestern“, meint Elmar Beck. „Heute sind andere Führungsqualitäten gefragt – Dinge wie Sozialkompetenz, Vertrauen und Verlässlichkeit. Das braucht Zeit, aber der Aufwand lohnt sich. Es gibt deutlich weniger Reibungsverluste. Viele Konflikte können schon im Vorfeld vermieden werden. Anders ausgedrückt: Personalführung wird durch das Training mit Pferden nachhaltiger und menschlicher – weil der Hufschlag den Herzschlag verändert.“

