Wie eine Laichingerin die Revolte der 68er erlebte

Gabriele Reulen-Surek, Mitarbeiterin der „Schwäbischen Zeitung“, hat die Studentenbewegung von 1968 und in den Jahren danach miterlebt: zunächst in Tübingen und ab 1970 in Westberlin. Hier schildert die Laichingerin ihre Erlebnisse in Tübingen:

Friedenspreis für Ernst Bloch

Mein 68 fängt im November 1967 an einer Fußgängerampel in Tübingen an. Während ich auf Grün warte, zieht auf der gegenüberliegenden Straßenseite der Wilhelmstraße ein Demonstrationszug junger Menschen mit Fackeln meine Aufmerksamkeit auf sich. Eine Studentin neben mir an der Ampel sieht mein ratloses Gesicht und klärt mich auf, dass diese Studenten unterwegs seien, um den Philosophen Ernst Bloch zu ehren, der den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels in der Frankfurter Paulskirche erhalten habe. Von dem Gehörten ist mir nur die Paulskirche aus dem Geschichtsunterricht bekannt. Weder habe ich je von Ernst Bloch, einem der bedeutendsten Philosophen des 20. Jahrhunderts, noch vom Friedenspreis des deutschen Buchhandels gehört.

Neugierig folge ich der Aufforderung der Kommilitonin, doch mitzukommen. Und erlebe eine friedliche Demonstration zum Mietshaus in der Neckarhalde, in dem der Geehrte mit seiner Frau Karola überrascht wird. Beide kommen heraus auf den ebenerdigen Balkon. Der Sprecher der Gruppe entschuldigt sich für die Form des Fackelzugs, der ja in der Nazizeit eine ganz andere Bedeutung gehabt habe und meint, man solle dies aber unbedingt mit eigenen Inhalten füllen.

Ernst Bloch und seine Frau sind gerührt. Dieser Abend ist für mich wie ein Schnellkurs in politischer Geschichte Deutschlands. Ernst und Karola Bloch werden mir in Tübingen immer wieder begegnen, denn der damals bereits 82-jährige Bloch setzt sich in universitären Auseinandersetzungen vehement für die Interessen der Studierenden ein. So habe ich auch das Glück, noch ein Seminar bei ihm zu besuchen. Und Karola Bloch leitet den „Republikanischen Klub“, einen Treffpunkt mit vielen Veranstaltungen.

Studienbeginn

Vier Wochen vor diesem prägenden Ereignis bezog ich in Tübingen mein möbliertes Zimmer – bis dahin hatte ich die Jugend in einem behütenden Elternhaus und einem die Unschuld bewahrenden evangelischen Mädcheninternat verbracht. Da ich zu dieser Zeit Journalistin werden will, beginne ich mutig ein Studium der Politikwissenschaften, Geschichte und Slawistik. Für letzteres Fach muss ich jeden Morgen um 8 Uhr Russisch lernen. In den Politikvorlesungen fallen wir wenigen jungen Frauen auf, es ist zu der Zeit noch eher eine Männerdomäne.

Trotz des vielen Lernens werde ich sehr schnell von den politischen Veranstaltungen der protestierenden Studenten angezogen. Innenpolitisch sehe ich die erste Große Koalition und die darin ausgehandelten Notstandsgesetze sehr kritisch. Die Aufarbeitung der Nazivergangenheit packt mich ebenso wie die Abscheu vor den Gräueltaten im Vietnamkrieg, und so nehme ich auch an Demonstrationen dagegen teil.

Im Herbst 1968 findet vor dem Tübinger Amtsgericht der sogenannte „Vietnamprozess“ statt, dem ich als interessierte Zuhörerin beiwohne. Angeklagt sind drei bekannte SDS-Mitglieder, denen die „Rädelsführerschaft“ bei einer unangemeldeten Demonstration im Februar vorgeworfen wird. Der Prozess gerät zu einer Aufsehen erregenden Blamage für die Tübinger Justiz. Als ein Schöffe lautstarken Protest im Saal mit den Worten brandmarkt: „Es geht hier zu wie in der Judenschule“, kontert ein zuhörender Jurastudent erregt mit den Worten: „Sind wir hier wieder im Nazistaat?“ Der Student wird aus dem Saal geführt und zu zwei Tagen Ordnungshaft verdonnert.

Es stellt sich heraus, dass es sich bei dem „Störer“ um den Enkelsohn eines im KZ Buchenwald zu Tode gefolterten jüdischen Mannes handelt. Der Schöffe und Urheber des Spruchs wird weder verwarnt noch von der Verhandlung ausgeschlossen. Die Angeklagten werden zu drei Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt, weil bei ihnen „keine Aussicht auf Besserung“ erkennbar sei.

In einem Revisionsverfahren vor dem Landgericht Tübingen werden sie 1969 freigesprochen. Solche Ereignisse lassen mich nicht in Ruhe, und meine Eltern bekommen bei den Wochenendbesuchen in Laichingen meinen Unmut zu spüren. Ich attackiere sie eher mit meinen Fragen zum Nationalsozialismus, als dass ich ihnen Raum lasse, Dinge zu klären. Erst Jahre später können wir ruhiger miteinander darüber reden.

Ulrike Meinhof in Tübingen

1969 beschließt die Mehrheit der Studenten, gegen das geplante neue Hochschulgesetz zu streiken. Dieser Streik von Ende Juni bis Semesterschluss im Juli wird an den meisten Hochschulen Baden-Württembergs beschlossen. Raumnot, zu wenig Lehrpersonal und verkrustete Strukturen an den Universitäten rufen nach Reform. Der Entwurf des Landeshochschulgesetzes berücksichtigt dagegen zu wenig das studentische Bedürfnis nach Mitsprache und allgemeiner Demokratisierung, sieht im Gegenteil eher die Auflösung des unbotmäßigen, weil inzwischen politisierten, AStA in den Universitätsstädten vor. Drei Wochen lang werden im Clubhaus Tübingen Informations- und Gegenveranstaltungen organisiert, auch findet hier eine zentrale Protestversammlung aller Asten aus Baden-Württemberg statt.

Im gleichen Jahr hält sich die damals noch renommierte Journalistin Ulrike Meinhof im Tübingen auf. In einem voll besetzten Auditorium Maximum berichtet sie über unhaltbare Zustände in Kinder- und Jugendheimen. Mich beeindruckt die Ernsthaftigkeit, mit der sie das alles recherchiert hat. Etliche Jugendliche flüchten zu der Zeit aus Heimen und suchen Schutz bei Studenten.

So gerate auch ich an einen 16-Jährigen, den ich ein wenig betreue, bis ein engagierter Tübinger Sozialarbeiter erreicht hat, dass der junge Mann einen Vormund bekommt, in einer betreuten Wohnung leben und eine Ausbildung machen darf. Wilhelm, der Junge, stammt aus der Nähe von Tübingen und ist nach dem Tod der Mutter ins Heim abgeschoben worden, weil die Stiefmutter nach der Geburt ihres „eigenen“ Kindes mit dem Achtjährigen nicht zurechtkam. Seine wenigen Schilderungen lassen mir den Atem stocken, und es dauert ja noch Jahrzehnte, ehe derartige Geschichten in der BRD aufgearbeitet werden. Wilhelms größter Wunsch ist, Tätowierungen am Arm entfernen zu lassen, da sie ihn zu der damaligen Zeit eher bei einer Arbeitssuche behindern würden.

Ein anderes Ereignis reißt mich jäh aus allen studentischen „Sorgen“ heraus. Ein befreundetes Paar wird bei einem Unfall verletzt. Die Freundin, Biggi, liegt vier Wochen im Koma und kehrt nur sehr langsam ins Leben zurück und weiß am Anfang nicht einmal, wer sie ist. Ihr Freund und ich verabreden, dass sie täglich abwechselnd von uns Besuch erhält. Wir helfen ihr, sich zu orientieren und sprechen zu üben. Zu der Zeit gibt es wenig Erfahrungen mit Komapatienten, erst recht nicht, wie wichtig eine Ansprache sein kann. Wir haben mit unserem intuitiven Handeln Erstaunen beim medizinischen Personal hervorgerufen, weil niemand für Biggi eine Chance sah.

„Waren wissbegierig“

Mir ist in Erinnerung, dass trotz aller politischen Versammlungen viel für das Studium gearbeitet wird. Und wir sind wissbegierig! Bücher sind unser einziges Medium, und das wird genutzt. Für mein Studium der Slawistik brauche ich neben Russisch eine zweite slawische Sprache und lerne Polnisch. In Politik, wo Theodor Eschenburg langsam die Stafette an Klaus von Beyme abgibt, wird die Lektüre englischsprachiger Literatur als selbstverständlich vorausgesetzt. Und für Geschichte brauche ich das Kleine Latinum. Trotzdem besuche ich aus Interesse Philosophieseminare sowie Vorlesungen in Pädagogik beim Religionspädagogen Karl Ernst Nipkow.

Vor allem Letzteres lässt mich meine Berufswahl überdenken und motiviert mich, Lehrerin zu werden. Trotzdem können wir Achtundsechziger auch ein unbeschwertes Studentenleben führen. So sind mir viele Stocherkahnfahrten auf dem Neckar in Erinnerung. Der RCDS, die Studentenorganisation der CDU, besitzt als einzige Nicht-Verbindung einen derartigen Kahn, und bei den fröhlichen Fahrten sitzen Studenten des SDS, des SHB und des RCDS einträchtig zusammen in einem Boot.

Nach zweieinhalb ereignis- und lehrreichen Jahren in Tübingen geht es auf zu neuen Ufern. In Westberlin lockt mich das renommierte Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft. Dazuhin bietet das Berliner Ost-Europa-Institut – beide Institute gehören zur Freien Universität – eine deutlich größere Bandbreite als das in Tübingen der Fall ist.

Fortsetzung folgt...

