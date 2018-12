Wie eine gut geölte Maschine

Mehr als 600 Spender sind am Sonntag in die Daniel-Schwenkmezger-Halle (DSH) geströmt, um mit der Abgabe eines halben Liters Blut anderen Menschen im Ernstfall das Leben zu retten. Eine zufriedenstellende Bilanz zog Hardy Hepp vom örtlichen DRK. Die DSH sei zeitweise „brechend voll“ gewesen. Auch die letzte Spendenaktion des Jahres in Laichingen verlief reibungslos – dank der vielen Helfer. Der Zuspruch in absoluten Zahlen ist in Laichingen ähnlich groß wie in um ein Vielfaches größeren Städten. Dafür gibt es Gründe.

Zum einen natürlich „das gute Essen“, sagt Hardy Hepp. Gemeinsam mit Karin Held, Roland Rieck und Susanne Autenrieth organisiert er federführend die Blutspendenaktionen des Roten Kreuzes in Laichingen, vier Stück im Jahr. Der Aufwand ist enorm. Nicht nur für das medizinische Personal, sondern das gesamte DRK Laichingen. Der komplette Ortsverein ist eingebunden. Ob als Helfer an den Spenderliegen, bei der Anmeldung oder natürlich in der Küche. Um 6 Uhr ging es hier am Sonntag los. Die Verpflegung in Laichingen dürfte ihresgleichen suchen, frisch wird aufgetischt, Fleisch, Wurst, Salate, Nudeln. Fast schon ein weihnachtliches Festessen.

Knapp 60 Mitglieder hat das Laichinger DRK, und fast alle waren am Sonntag eingebunden bei der traditionell letzten Spendenaktion des Jahres in Laichingen – der stets am besten besuchten. Diese findet immer am 23. Dezember statt, „egal, was für ein Wochentag es ist“, sagt Hepp. Dass so viele Spender sich diesen Termin rot angestrichen haben im Kalender und sogar aus Esslingen oder Stuttgart anreisen, liegt aber nicht nur an der außergewöhnlich guten Verpflegung, die nach der Spende winkt, oder am leicht zu merkenden Datum, dem letzten Tag vor Heiligabend. Vor allem auch am perfekt organisierten Ablauf.

Nirgends wird so viel gespendet

Im Foyer melden sich die Spender an. Dann heißt es: kurz warten, in einer Schlange auf der Tribüne. Weiter geht es von dort zu den Mitarbeitern des DRK-Blutspendedienstes. Hier wird der lebensrettende Saft eines jeden einzelnen Spenders untersucht. 20 Mitarbeiter des Blutspendedienstes waren am Sonntag mit dabei. Ein Mitarbeiter erzählt, dass am letzten Termin des Jahres in Laichingen ähnlich viele Spender zu zählen sind wie zum Beispiel in Ravensburg. Laichingen hat 11 000 Einwohner, Ravensburg fast fünf Mal so viele. Nirgends wird so fleißig gespendet im gesamten Alb-Donau-Kreis wie in Laichingen.

Nächste Station: noch Mal ein Check hinter Kabinen aus gelben Vorhängen bei einem der acht anwesenden Ärzte auf der Bühne der Halle. Wer mag, kann hier auch noch einen kostenlosen Hörtest machen lassen, oder direkt zur Tat schreiten.

Die eigentliche Spende dauert nur wenige Minuten, sie findet auf Liegen in der Mitte der DSH statt. Nadel rein und laufen lassen. Dann die Ruhezeit... und anschließend werden die Reserven wieder aufgefüllt am reichhaltigen Buffet.

Die Laichinger Spendenaktionen verlaufen wie eine gut geölte, große Maschine – jeder weiß, was er zu tun hat. Aber eine mit Herz. Das Menschliche kommt nicht zu kurz, die DRK-ler nehmen sich Zeit, es wird auch geplauscht, die Atmosphäre freundlich-familiär.

Die Spender können sich aber nur deshalb so gut aufgehoben fühlen, weil das Laichinger DRK das entsprechende Personal einsetzt.

Und das sei die größte Herausforderung, sagt Hardy Hepp. Dass immer ausreichend Nachwuchs und neue Mitglieder nachkommen. Frisches Blut brauchen nicht nur Patienten im Krankenhaus, sondern auch das DRK gewissermaßen. Deshalb animiert Hepp Interessierte, einfach Mal vorbeizuschauen, ganz unverbindlich, beim offenen DRK-Treff jeden Mittwoch um 20 Uhr im DRK-Heim in der Uhlandstraße 12.

Im Frühjahr verfügbar

Um 15 Uhr haben sich am Sonntag die Pforten der DSH geschlossen – für Spender. Die DRK-Helfer hatten dann aber noch keinen Feierabend; zwei, drei Stunden dauert immer der Abbau. Als auch sie die Halle verließen, war das gespendete Blut schon längst in Ulm, in der zentralen DRK-Sammelstelle für gesamt Baden-Württemberg. Eingesetzt werden kann es ab Frühjahr, denn rund zwei Monate dauern weitere Untersuchungen. Und dann kann das Laichinger Blut Leben retten.