Wie dieser blinde junge Mann seinen Alltag meistert

EUTB und Habila als zwei mögliche Anlaufstellen:

Neue Räume, neue Stelle, neues Team: In Blaubeuren wurde die ergänzende unabhängige Teilhabe-Beratungsstelle (EUTB) für den Alb-Donau-Kreis geschaffen. Träger ist der Landesverband Selbsthilfe Körperbehinderter Baden-Württemberg.

Die Grundlage für die Beratungsstelle wurde mit dem neuen Bundesgleichstellungsgesetz geschaffen. Die EUTB in Blaubeuren wird vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales mit 250 000 Euro gefördert. Das große Ziel: ein Leben in einer inklusiven Gesellschaft.

Seit November vergangenen Jahres gibt es eine telefonische Beratung, seit Januar dieses Jahres auch erste persönliche Beratungen im neuen Büro an der Ulmer Straße 26 – direkt neben dem Gesundheitszentrum.

Die Kontaktzeiten zur telefonischen Terminvereinbarung liegen dienstags von 10 bis 13 Uhr und donnerstags von 13 bis 16 Uhr. Die Beratungsstelle ist unter der Telefonnummer 07344 / 9296045 oder per E-Mail an info@eutb-albdonaukreis.de zu erreichen. Mehr gibt es unter www.eutb-albdonaukreis.de

In Laichingen gibt es die Behindertenhilfe Habila. Der Name soll dabei Programm sein. Der Begriff wiederum ist eine Zusammensetzung der lateinischen Wörter „habilitare“, „habitare“ und „laborare“, also befähigen, wohnen und arbeiten.

Man versuche, jegliche Angebote für Menschen mit Behinderung zu schaffen, dabei immer die Selbstständigkeit beim Wohnen, die Integration in die Gemeinde, das bürgerschaftliche Engagement und die Eigenständigkeit im Blick zu behalten. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.habila.de.