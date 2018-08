Wie bei Gold Ochsen das Bier entsteht

Rein in den Aufzug. Schweißperlen auf der Stirn. Die Wärme drückt. Doch dann: ein Lächeln. „Jetzt dürft ihr euch auf Kühle freuen“, sagt Erwin Strohm und drückt auf den Knopf. Für 14 Leser der „Schwäbischen Zeitung“ geht es zwei Stockwerke tiefer in den Lagerraum der Gold Ochsen Brauerei. An diesem Tag vermutlich der von den Temperaturen her angenehmste Ort bei der im Zuge der SZ-Aktion „SZ öffnet Türen“ organisierten Führung durch die Ulmer Brauerei.

Doch für die Leser gab es jüngst noch mehr zu sehen, zu hören und am Ende auch zu schmecken als nur den kühlen Lagerraum. Denn mit rund 300 000 Hektolitern Bier gehört Gold Ochsen mittlerweile zu den größeren Brauereien in der Region, die inzwischen von Ulrike Freund schon in der fünften Generation geführt wird, wie Erwin Strohm, 39 Jahre lang bei Gold Ochsen beschäftigt, den Interessierten erklärt.

Zudem beschäftigt das 1597 gegründete Unternehmen – eines der ältesten in Ulm – inzwischen knapp 200 Mitarbeiter. Waren es in den Anfangsjahren der Brauerei noch rund 1000 abgefüllte Flaschen am Tag, werden jetzt bis zu 40 000 Flaschen abgefüllt – pro Stunde.

Gigantische Abfüllanlagen

Die Abfüllanlagen seien gigantisch gewesen, sagt Rosemarie Käsberger: „Vor allem die Geschwindigkeit.“ Die Laichingerin hatte sich – als einzige Frau – zusammen mit ihrem Mann Karl für die Führung angemeldet, obwohl sie eigentlich gar keine Alkoholtrinkerin sei. „Aber die Technik ist interessant, der gesamte Gärprozess“, sagt sie. Denn obwohl das Bierbrauen ein so alter Vorgang ist, das Prozedere sei immer noch gleich, erzählt ihr Mann Karl Käsberger.

Während es für das Ehepaar Käsberger die erste Brauereiführung war, war es für Josef Austermann die bereits fünfte oder sogar sechste – allerdings die erste bei Gold Ochsen. Zuvor war er schon mal bei der Schlossbrauerei Autenried und beim Ulmer Münster Bier, das es mittlerweile so schon gar nicht mehr gibt. „Brauereien sind immer interessant“, sagt der Machtolsheimer, der sich zusammen drei Kumpels zur Führung bei Gold Ochsen angemeldet hatte: „Wir sind die vier Opas von Machtolsheim.“ Besonders imponiert haben aber auch ihm: die Abfüllanlagen: „Mit welchem Tempo die Dinger da durchlaufen“, staunt Austermann.

Mehr entdecken: Gold Ochsen liefert bald Bluna und Afri Cola

Gefallen hatten vermutlich alle jedoch am letzten Programmpunkt der Brauereiführung: der Verkostung samt Wiener mit Kartoffelsalat. Immerhin stellt die Ulmer Brauerei insgesamt 19 Biersorten und 34 Varianten bei nicht-alkoholischen Getränken her: von Bluna und Afrika Cola über Oxx Lager zum Gold Ochsen Original. Wenngleich nicht alle getestet werden konnten – g’schmeckt hat’s: zum Wohl!

Mehr entdecken: Bierpreise auch im Südwesten in Bewegung