Wie Abwehrkräfte sinnvoll gestärkt werden können

„Unser Körper besitzt zehn Billionen Zellen und arrangiert sich mit 100 Billionen Fremdzellen“: So startete Apotheker Hans-Peter Eppler von der Alten Apotheke Laichingen seinen Vortrag „Abwehrkräfte sinnvoll stärken“ am Mittwoch, veranstaltet vom Homöopathischen Verein und der vhs. Faszinierend sei, dass unser Körper uns oft Vorahnungen darüber gebe, wenn wir krank werden. Durch beginnende Infektionen entstünden leichte Veränderungen im „Chemismus“ unseres Organsystems, die wir schon sehr früh wahrnehmen können.

Davon lässt lieber die Finger

Eppler beschrieb, dass vor 50 Jahren das Thema Infektanfälligkeit keinen besonderen Stellenwert in der naturheilkundlichen Literatur hatte. Danach aber der Wunsch nach einem Schutz vor Erkältungskrankheiten immer stärker wurde. Eppler stellte klar, dass kein vorbeugendes Mittel eine echte Impfung ersetzen könne. Bevor man überlege, wie man sein Immunsystem stärken könne, solle man die negativen Einflüsse erkennen: Angst, Stress, Schlafmangel, zu viel Alkohol, Nikotin, Drogen, überbelastender Sport und Allergien. Dabei gelte ein individuell zu beachtendes Maß. Auffallend sei, wie sehr in den vergangenen Jahren die Indikationen der Mittel gegen Angst, gegen geistige Überanstrengung, gegen Apathie, gegen Konzentrationsstörungen angestiegen seien.

Warum Abhärtung hilft

Das beste Training für unseren Körper und sein Immunsystem sei die Abhärtung. „Kleine Mengen giftiger Stoffe stacheln den Organismus an“ – als Beispiel aus dem Pflanzenreich nannte der Apotheker sogar „Glyphosat“: Tests an Mais hätten ergeben, dass Glyphosat verabreicht in sehr kleinen Dosen sogar eine positive Wirkung aufs Pflanzenwachstum habe. Über diese Abhärtung wirken zum Beispiel Sonnenhutarten. Diese „Echinacea“-Zubereitungen „simulieren“ einen beginnenden Infekt und erhöhen damit die Leistung des Abwehrsystems. Echinacea wirke auch gut bei wiederkehrenden Harnwegsinfekten und ebenso äußerlich bei Wunden in Form von Salben oder Tinkturen. Wichtig sei, Mittel zur Immunstärkung nicht dauerhaft einzunehmen –sondern mit Pausen, sonst schade man dem Immunsystem.

Hans-Peter Eppler gab Einblick in den Komplex Immunsystem. (Foto: ifi)

Eppler erklärte auch die Wirkung der adaptogenen Heilpflanzen, die die Abwehr und das allgemeine Wohlbefinden fördern: so etwa Ashwagandha, Rosenwurz, Ginseng (hier nur die hochwertige Variante, deren Wurzel sechs bis sieben Jahre im Boden gewesen sei) und die Taigawurzel. Das sei der „sibirische Ginseng“, der eine leistungssteigernde Wirkung habe und als Tee aufgekocht gerne auch mit Milch über den Tag verteilt getrunken werde. Eppler erwähnte positive Studien, vom Tierversuch an der Maus bis zum Stahlarbeiter und Tiefseetaucher insbesondere aus Asien. Insgesamt sei die wissenschaftliche Heilpflanzenforschung in China viel weiter als sie es bei uns sei.

Körpereigene Barrieren

Aus klassischer homöopathischer Sicht ist die Infektanfälligkeit je nach individuellem Typus verschieden, daher sei es sinnvoll, erstmal den eigenen „Typus“ bestimmen zu lassen. Homöopathische Mittel, wie „Ferrum sidereum“, Eisen aus Meteoriten, könnten aber für die ganze Familie sinnvoll sein: kräftigend, blutbildverbessernd, aber auch für eine schnelle Rekonvaleszenz, so Eppler.

Wichtig für den Schutz vor Viren sind auch unsere körpereigenen Barrieren. Besonders trockene Wohnungen verringern den Feuchtigkeitsgehalt auf unseren Schleimhäuten und lassen Erreger leichter eindringen. „Keine Frage, dass FFP2-Masken ganz eindeutig schützen.“ Barrieren seien überall, beispielsweise die Tränenenzyme schützen das Auge, Flimmerhärchen die Atemwege, das Lysozym im Speichel den Mund, die Säure den Magen. Förderlich seien „Süßholz“ oder „Isländisch Moos“ für den Mund, Spitzwegerich und Lindenblüten für die Atemwege. Problematisch sei, dass durch die allzu häufig verwendeten Desinfektionsmittel derzeit die Haut sehr geschädigt sei in ihrer Barrierefunktion und gute Pflege erfordere. Zu bedenken gab der Apotheker, ob eine „Barriereproblematik“, ein häufiges Auftreten von Virenerkrankungen , vielleicht psychischen Ursprungs sei , die eigenen Grenzen in allen Bereichen zu wenig geschützt würden. Im Bereich der Nahrungsergänzung können Vitamin D und Zink bei Mangel förderlich sein. Durch den bei uns niedrigen Sonnenstand im Winter, kann die Haut keine ausreichenden Mengen Vitamin D bilden. Eine Reise in den Süden, „aber mindestens bis Sizilien“ kann dem entgegenwirken, empfahl der Apotheker augenzwinkernd.