Westerheimer „landet“ in Laichingen

Bald steigt auf dem Laichinger Flugplatz die nächste Sause: Der Verein lädt ein zu seinem traditionellen Flugplatzfest am Sonntag kommende Woche, 9. September. Stargast in Laichingen sei dann „ein Weltmeister aus Westerheim“, heißt es in der Mitteilung. Dieser heißt Marcus Hausmann (Foto links) und er holte sich den Weltmeister in diesem Sommer bei Modellflug-Weltmeisterschaften in der Schweiz (wir berichteten). Hausmann war auch schon Zweiter bei Deutschen Meisterschaften. Außerdem können sich die Gäste beim Laichinger Flugplatzfest auf Rundflüge und Vorführungen freuen, es wird bewirtet und gibt einen Mittagstisch. Das Spektakel auf dem Flugplatz beginnt um 10 Uhr.