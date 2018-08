Westerheim krallt sich Tabellenführung

Der SV Westerheim hat in der neuen Saison weiterhin Rückenwind und bezwang am zweiten Spieltag der Fußball-Kreisliga A Alb den SV Scharenstetten deutlich mit 5:2. Ebenso unbeschadet bleibt der SC Heroldstatt, der sich zu einem 3:2-Sieg gegen den TSV Albeck kämpfte. Indessen kam auch der TSV Blaubeuren mit einem 4:1 in Westerstetten zum ersten Saisonsieg. Einen Punkt gab es für die SGM Machtolsheim/Merklingen beim SV Hörvelsingen.

SV Westerheim - SV Scharenstetten 5:2 (1:1). Die Anfangsphase war begleitet mit zahlreichen Chancen der Westerheimer Kicker, für die das 1:0 durch Stephan Sonnentag (32.) eigentlich nicht zufriedenstellend sein konnte. Drei Minuten später war die Fröhlichkeit aber schon dahin, als Selami Zehiroglu auf 1:1 stellte. Nach der Pause war der SVW erneut trickreicher, musste aber auch anerkennen, dass der Aufsteiger auch in der Zukunft noch das ein oder andere Spitzenteam in Bedrängnis bringen könnte. Am Ende setzte sich die individuelle Klasse des SVW, vor allem in Person von Ejub Klincevic, durch. Mit gleich drei Treffern (67./73./88.) überragte der Offensivmann und Neuzugang heraus. Scharenstettens Nakka verkürzte zwischenzeitlich auf 3:2 (84.), Andreas Jotz traf zum zwischenzeitlichen 4:2 (85.). Reserven: 0:0.

TSV Westerstetten - TSV Blaubeuren 1:4 (1:0). Mit dem 1:0 durch Westerstettens Schädler nach weniger als 60 Sekunden kamen die Kicker aus Blaubeuren recht früh ins Wanken, schüttelten den ersten Schock aber nach rund 15 Minuten wieder ab. Spätestens mit dem 1:1 durch Max Gauss (26.) war das Spiel komplett gedreht und der Gastgeber überfordert. Mit einem Doppelpack von Philipp Kannemann (38./41.) konnte sogar von einer Vorentscheidung gesprochen werden. In den zweiten 45 Minuten kontrollierte der Gast weiterhin das Geschehen, ehe Mario Wenzel eine Minute nach seiner Einwechslung zum 1:4 einnetzte (73.). Reserven: 1:4.

SV Hörvelsingen - SGM Machtolsheim/Merklingen 2:2 (1:1). Hörvelsingen startete sehr offensiv in die Partie und setzte den Gast schon im Spielaufbau mächtig unter Druck. Das 1:0 durch Gomez (30.) war deshalb mehr als verdient. Doch mit drei kapitalen Fehlern in einer Aktion wurde der Spielgemeinschaft das 1:1 praktisch vor die Nase gesetzt. Jochen Kraiß traf zum 1:1 (33.). Die SGM traute sich nun mehr zu und wurde dafür belohnt. Erneut war es Kraiß, der den Spielstand drehte (50.). Auf der anderen Seite trat Gomez wieder in den Vordergrund, der mit der nächsten Chance zum 2:2 traf(55.). Hörvelsingen war bis zum Abschluss nun deutlich gefährlicher, hatte aber in der Schlussminute Glück, dass die SGM in der Schlussminute bei einem Alleingang nicht noch den Siegtreffer erzielen konnte. Reserven: 2:3.

SC Heroldstatt - TSV Albeck 3:2 (2:2). Dass die Partie nicht frühzeitig entschieden wurde lag daran, dass Albeck immer dann zuschlug, wenn der SCH kurz vor einer komfortableren Führung stand. So glichen Sarigül (25.) und Kayikci (43.) die Treffer von Lamin Jammeh (25.) und Dennis Schmid (38.) aus. Nach dem Wechsel fackelte der SCH nicht lange: Alexander Seiffert markierte die dritte Führung (51.). Nun stellte sich Albeck mit einem harten Auftreten meist selbst ein Bein. Durch die vielen Fouls und Freistöße kam kaum ein Spielfluss mehr zustande, sodass der SCH keine Mühe hatte, die Führung über die Zeit zu bringen. Reserven: 3:2.

TSV Bernstadt - TSV Bermaringen 1:1 (0:1). 0:1 Andraschek (36.), 1:1 Eckle (83.). Reserven: 1:5.

TSV Seißen - SV Oberelchingen 0:0. Reserven: 0:2.

FV Asch/Sonderbuch - SF Rammingen 0:0. 1:0 Schmid (90.). Reserven: 0:2.

TSV Altheim/Alb - FC Neenstetten 1:2 (1:1). 0:1 Sir (12.), 1:1 Staiger (39.), 1:2 Berber (79.). Reserven: 2:2.