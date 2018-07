Werner spricht von einem Haushalt mit besonderen Herausforderungen

Von einem "Haushaltsentwurf mit ganz besonderen Herausforderungen" hat Bürgermeister Friedhelm Werner bei der Einbringung des Haushalts 2010 gesprochen. Die wegbrechende Gewerbesteuer und eine Kreisumlage von 3,5 Millionen Euro bedeuteten die Aufnahme von 2,9 Millionen Euro an Krediten. "Unser Haushalt ist nicht mehr autonom", sagte er.

Vom Finanzausgleich erhalte die Stadt Laichingen 2010 noch kein Geld zurück, und das sei das Problem. Hohe Umlagen aufgrund des guten Wirtschaftsjahrs 2008 und eine wegbrechende Gewerbesteuer bescherten der Stadt eine sehr schwierige Haushaltslage mit mehr Ausgaben als Einnahmen und einer notwendigen Zuführung von rund 4,3 Millionen Euro vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt. "Das macht uns weniger autonom", sagte Werner, da nun eine Besonderheit gegeben sei.

Kein Geld vom Finanzausgleich

Das Kommunalamt des Landratsamts als Rechtsaufsichtsbehörde müsse nun den Haushalt 2010 billigen, da die Stadt einen Kredit von 2,9 Millionen Euro aufnehmen müsse, um unter anderem den Verwaltungshaushalt abdecken zu können. "Wir müssen erstmals den umgekehrten Weg gehen, und Gelder vom Vermögenshaushalt dem Verwaltungshaushalt zuführen", erläuterte Werner. Doch 2010 liege eine besondere Situation vor, da vom Finanzausgleich keine Gelder zu erwarten seien.

Werner gab sich zuversichtlich, dass die Rechtsaufsichtsbehörde den Haushalt 2010 genehmigt, da Sparmaßnahmen vorgenommen sowie die Grund- und Gewerbesteuer vertretbar erhöht wurden. Zudem seien die Gebühren angepasst, der Grad der Aufgabenerfüllung überdurchschnittlich und der Stand der Schulden unter dem Landesdurchschnitt. Ferner verfüge die Stadt über Bauplatz- und Vermögensvorräte. "Unser Bestreben ist, die Kreditmittel rasch zurückzubezahlen und zu tilgen", betonte Werner.

Trotz schwieriger Rahmenbedingungen lasse das Zahlenwerk Spielraum für den freiwilligen Aufgabenbereich. Der Haushaltsentwurf gehe trotz der finanziellen Engpässe neue Aufgaben an und reduziere die Ausgaben dort, wo möglich. "Wir haben den Sachaufwand und die Geschäftsausgaben in den Verwaltungsstellen um zehn Prozent gekürzt", unterstrich Werner. Auch Kindergärten und Schulen leisteten dazu ihren Beitrag. Herbe Einschnitte seien bei den Unterhaltungsaufwendungen für Straßen, Feldwege und Gebäude vorgenommen worden, nicht jeder Wunsch könne erfüllt werden.

Doch die Stadt verhalte sich in der schwierigen Wirtschaftslage antizyklisch und investiere auch. So packe sie im Bereich des Straßenbaus viel an, so den Lückenschluss in Henzenbuch, die Max-Lechler-Straße, die Weite Straße und den Zeilerweg in Suppingen. Fast eine Million Euro seien hierfür im Vermögenshaushalt eingesetzt. Ins Auge gefasst sei auch 2010 die energetische Sanierung des Hallenbads und des Verwaltungsgebäudes.

Wichtig sei der Stadt der Bereich Bildung und Betreuung. Zum Wohle der Kinder werde an der Erich-Kästner-Schule ein attraktives Ganztagesangebot geschaffen. Die Schulsozialarbeit sei ihm "lieb und teuer", am Stellenumfang von 100 Prozent und einem jährlichen Aufwand von 75 000 Euro werde festgehalten. Der Amoklauf von Winnenden zeige Folgen, jedes Klassenzimmer müsse erreichbar sein, was Kosten von 40 000 Euro bedeuten könnte. Auch das Thema Brandschutz und Fluchtwege sei anzugehen. Angeschafft werden soll ein Feuerwehrfahrzeug für die Suppinger Wehr.

Vereinsförderung 2010 bleibt

An der Vereinsförderung möchte Werner festhalten, denn "sie gehören zum Reichtum der Stadt". Sie dürfte die Stadt nicht hängen lassen, 30 000 Euro seien für die Investitionsförderung der Vereine eingesetzt. Planungen und Konzepte seien voranzubringen, um dann in guten Zeiten mit dem Bau loslegen zu können und um an die ELR-Zuschüsse zu kommen.