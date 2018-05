Werkzeug aus Baucontainer gestohlen

Unbekannte sind in den vergangenen Tagen in einen Baucontainer auf einer Baustelle an der A8 bei Machtolsheim eingebrochen und haben Werkzeug mitgehen lassen. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Demnach sah ein Mitarbeiter am Mittwochmorgen die Spuren des Einbruchs. Unbekannte stiegen in den Container ein und suchten dort nach Brauchbarem. Bohrmaschinen und anderes Werkzeug machten sie zu ihrer Beute.

Damit flüchteten die Täter. Ihre Spuren ließen sie an dem Tatort zurück. Spezialisten der Polizei haben sie gesichert. Sie geben den Ermittlern vom Polizeiposten Laichingen erste Hinweise auf die Täter.