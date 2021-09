Wer wird Gewinner der Laichinger Urlaubsfoto-Aktion? Stimmen Sie ab!

Der Sommerurlaub ist für die Meisten der Höhepunkt des Jahres. Ihm wird monatelang entgegengefiebert und die schönen Eindrücke aus dem Urlaub begleiten einen danach noch (hoffentlich) lange Zeit zurück im Alltag. Um uns an ihren tollen Momenten im Urlaub teilhaben zu lassen, schicken unsere Leser uns jedes Jahr tolle Fotos aus ihrem Urlaub. Das haben wir mit einer Aktion verknüpft, bei der es für die schönsten Fotos auch etwas zu gewinnen gibt.

In diesem Jahr können zum ersten Mal die Leser selbst über das schönste Urlaubsfoto abstimmen. Unsere Jury hat eine Vorauswahl getroffen. Redaktionsassistentin Waltraud Weih, der Lokalchef der Schwäbischen Zeitung in Laichingen, Sven Koukal sowie Susi Ege, zuständig für Marketing bei der Schwäbischen Zeitung, und Janina Dominkovic von Bottenschein Reisen haben sich die zahlreichen Urlaubsfotos gründlich angeschaut. Acht Bilder haben sie dabei als ihre Favoriten gewählt. Nun liegt es an Ihnen, den Sieger zu küren!

Zu gewinnen gibt es als ersten Preis einen Gutschein für den Europa-Park für 4 Personen, der zweite Sieger erhält einen 100-Euro-Reisegutschein und der Drittplatzierte einen 50-Euro-Reisegutschein. Noch bis Freitag, 17. September, kann abgestimmt werden. Dann werden die Gewinner in der kommenden Woche zur Preisübergabe eingeladen.

Im Folgenden sehen Sie die ausgewählten Bilder der Redaktion Laichingen noch einmal in voller Größe, am Ende finden Sie die Abstimmung.

Birgit Wörz aus Laichingen in Bad Arnis der kleinsten Stadt Deutschlands an der Schlei.

Joana Stoll Walwatching in Norwegen aus Laichingen.

Michael Brückmann aus Laichingen am Breitenstein in Richtung Hohen Neuffen.

Michael und Nicole Harscher mit Sohn Yanne auf dem Brombachsee.

Sandra Mangold aus Laichingen an der Nordsee in Büsum.

Walter Scheel aus Laichingen an Kreidefelsen an der Ostsee.

+++ Und Hier können Sie abstimmen +++