Wer packt den Sprung in Runde drei?

Für vier Mannschaften aus der Region geht es am Mittwoch (18.30 Uhr) in die zweite Runde des Fußball-Bezirkspokals. Unter anderem empfängt der TSV Laichingen den SC Heroldstatt. Der B-Ligist will im Derby für eine Überraschung gegen den A-Ligisten sorgen. Bereits am Dienstagabend hatte der TSV Berghülen mit 1:3 zuhause gegen den TSV Langenau II das Nachsehen.

Mit zwei Erfolgserlebnissen im Rücken gehen der TSV Laichingen und der SC Heroldstatt ins Derby der zweiten Runde des Bezirkspokals am Mittwoch um 18.30 Uhr. Der TSV Laichingen setzte sich am Wochenende knapp mit 1:0 gegen den SC Lehr durch. Wie auch gegen die Lehrer Kicker muss der TSV am Mittwoch auf fünf Stammspieler verzichten.

Der SC Heroldstatt ist trotz einiger Rückschläge in den vergangenen Testspielen und dem knappen Erfolg in der ersten Runde in Pappelau auf den Punkt genau in Form gekommen. Am Sonntag setzte sich der SCH am ersten Spieltag gegen die SGMMM mit 2:1 durch. Er will sich von den Laichingern nicht stoppen lassen.

SVW lässt es richtig knacken

Der SV Westerheim lässt es nach zwei Pflichtspielen bereits richtig knacken. Insgesamt neun Tore gelangen ihm im Pokal gegen Westerstetten und am ersten Spieltag gegen Rammingen. Im Pokal empfangen die Westerheimer die Reserve des Bezirksligisten von der SSG Ulm, gegen die die dritte Runde anvisiert werden soll.

Nach der überraschenden Niederlage am ersten Spieltag gegen den SV Hörvelsingen geht es beim TSV Blaubeuren nun um Analysearbeit, um sich von dem Schock zu erholen. Ein weiterer Sieg im Bezirkspokal könnte gute Aufbauarbeit leisten. Zu Gast ist der ESC Ulm.

Mit zwei Teams im Rennen ist noch der FC Blaubeuren. Während der FCB II am Mittwoch gegen das Team von Birumut Ulm für die nächste Überraschung sorgen will, trifft der FCB I erst am 23. August auswärts auf den SV Hörvelsingen.