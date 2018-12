Wer liest, gewinnt – Vorlesewettbewerb in der Stadtbücherei

In Laichingen wird in diesem Jahr wieder um die Wette gelesen. Lesebegeisterte Sechstklässler aller Laichinger Schulen treten am Montag, 17. Dezember, um 9.30 Uhr in der Stadtbücherei beim Stadtentscheid gegeneinander an und stellen sich kniffligen Wörtern, langen Sätzen und vielem mehr.

In der Jury mit dabei sein wird Laichingens Bürgermeister Klaus Kaufmann, um den Stadtsieger zu küren. Doch zuvor wurden in der Stadtbücherei die jeweiligen Schulsieger ermittelt. Für einen gelungenen Schulentscheid sorgten am vergangenen auch Schüler des Albert-Schweitzer-Gymnasiums. Gut gelesen haben sie alle: Christian Hiller, Jana Wasner, Clara Schaupp, Jane Oesterle, Maximilian Oesterle, Coline Steeb und Felix Burkhardt, acht Lesekönige, die als Klassensieger in die Stadtbücherei gekommen waren. Sie hatten alle ihre Lieblingslektüre im Gepäck und überzeugten durch eine schlüssige und verständliche Vorstellung ihres ausgewählten Buches.

Viele Abenteuergeschichten waren dabei, Verbrecherjagden, Pferdegeschichten, fantastische Geschichten, aber auch ein typisches Mädchenbuch. Auch die zweite Herausforderung – eine Textstelle aus dem ihnen unbekannten Buch „Mist, Oma ist ein Alien“ – zu lesen, meisterten die aufgeweckten Mädchen und Jungen mit Leichtigkeit.

„Alle Vorleser lagen nah beieinander“, sagte Deutschlehrerin Véronique Kallähn vom ASG. „Auch den Fremdtext haben sie gut bewältigt“, ergänzte sie stolz. Während die Schüler gespannt warteten, zog sich die Jury, bestehend aus Véronique Kallähn und Kristin Wahl (beide ASG), Lena Findeisen und Marion König von der Stadtbücherei zur Beratung zurück. Und die Wahl fiel auf Jane Oesterle, die die Jury mit der flüssigen und schön gestalteten Lektüre des Fremdtextes überzeugte. Als Schulsiegerin des Gymnasiums darf sie ihre Schule beim Stadtentscheid vertreten. Als Gewinner dürfen sich alle fühlen. Wer liest, liegt schließlich eindeutig im Vorteil und gewinnt immer. Von Aegis gab es noch einen Buchgutschein, den die Schüler sofort einlösten.