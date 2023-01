Situation wird immer schlimmer: Eltern parken Schulwege zu

Katharina Pepela, Gesamtelternbeiratsvorsitzende der Laichinger Schulen, ist sauer. Ihr stößt es sauer auf, wie rücksichtslos manche Eltern ihre Kinder mit dem Auto von der Schule abholen. Sie habe kein Problem damit, dass Eltern ihre Kinder abholen. Aber dann sollten sie ihre Autos bitte auch dort abstellen, wo sie den Verkehr nicht behindern. Die Laichinger Schulen liegen auf recht engem Raum beieinander, die Straßen sind meist eng, Busse fahren und Kinder queren die Fahrbahn – wenn Elternautos massenweise am Straßenrand stehen, entstehen gefährliche Situationen für die Kinder. Pepela benennt einige besonders schwierige Stellen.

Katharina Pepela beobachtet das Treiben um die Laichinger Schulen schon mehrere Jahre, denn auch ihre Kinder gehen oder gingen auf die eine oder andere Schule. Es ist auch keineswegs das erste Mal, dass sie auf den Konflikt zwischen Schulwegen der Kinder und Parken der abholenden oder bringenden Eltern hinweist.

Jedes Jahr schicke ich eine schriftliche Information zur Parksituation an den Schulen raus, um jedes Jahr festzustellen, dass sie immer noch keine Beachtung findet. Katharina Pepela

Sie sagt: „Bitte nutzen Sie, wenn Sie Ihr Kind fahren müssen, die ausgewiesenen Parkplätze oder halten ein Stück von der Schule entfernt. Der Streifen vor der EKS, der wie ein Parkstreifen anmutet, ist KEIN Parkplatz, sondern ein Gehweg, auf dem Parken verboten ist. Bitte fahren Sie Schrittgeschwindigkeit. Und bitte sehen Sie davon ab, an der AFR und dem ASG zu halten.“ Sie schüttelt den Kopf und erklärt: „All das sind Sätze, die ich seit neun Jahren rauf und runterbete, ebenso die Lehrkräfte an den Elternabenden. Jedes Jahr schicke ich eine schriftliche Information zur Parksituation an den Schulen raus, um jedes Jahr festzustellen, dass sie immer noch keine Beachtung findet.“

Deswegen hat sie sich auf den Weg gemacht, um Fotos zu schießen, die zeigen, wie es an den meisten Tagen rund um die Schulen aussieht. „Die Leserinnen und Leser sollen einen Eindruck bekommen, wie es da ganz oft aussieht“, sagt sie. Personen und Kennzeichen hat sie natürlich unkenntlich gemacht. Die Bilder zeigen einige der Situationen. Katharina Pepelas Anmerkungen zu den Brennpunkten folgen hier.

Kreuzung an der Bleichberg-Grundschule:

„Zu sehen ist hier die Kreuzung an der Bleichberg Grundschule, die regelmäßig zugeparkt wird – gerne auch mal um ein Pläuschchen zu halten. Dabei zieht das häufig fallende Argument, man sei ja auch gleich wieder weg, nicht mehr. Was man hier gut sehen kann: Ein Kind, welches über die Straße zur Schule muss. Man sieht es zunächst nicht – erst wenn es weit über die Straßenmitte gelaufen ist. Es gibt an dieser Stelle mehrere Möglichkeiten die Kinder abzusetzen, wenn man sie denn fahren muss. Diese werden auch jedes Jahr mehrfach kommuniziert.“

An der Kreuzung bei der Bleichberg-Grundschule stehen manche Mütter oder Väter längere Zeit, nicht nur um ihre Kinder abzuholen, sondern auch teilweise um das eine oder andere Pläuschchen zu halten. (Foto: Pepela)

Max-Lechler-Straße:

„Hier sieht man einen ganz normalen Mittag oder Nachmittag in der Max-Lechler-Straße. Stoßzeiten sind sicherlich die Tage, an denen die Bleichbergkinder Sportunterricht haben. Nicht zu sehen ist, dass die Parkplätze an der Jahnhalle an den meisten Tagen nur zu einem Drittel belegt sind. Auch dort gibt es rund um die Schule jede Menge Alternativen zum Halten. Es gibt viele Probleme und Gefahren an dieser Stelle: Kinder sind gezwungen, auf der Straße im verkehrsberuhigten Bereich zu laufen und werden dabei noch von einigen Autofahrern oder -fahrerinnen angehupt oder sogar beschimpft.

In der Max-Lechler-Straße hält sich laut Katharina Pepela kaum einer an die Schrittgeschwindigkeit. Zudem parken die „Elterntaxis“ wild in der Gegend umher und behindern andere Verkehrsteilnehmer wie Busse, Lehrer oder OKV-Taxis. (Foto: Pepela)

Weil sich kaum einer an das Schritttempo hält, wird vor der Martinschule bereits so schnell gefahren, dass die Kinder gefährdet werden. Der OKV-Bus, der Mittags mehrmals zwischen Hauptgebäude und Bleichberg pendelt, wird regelmäßig blockiert. Es werden Lehrerparkplätze zugeparkt. Gerade für Lehrkräfte, die zwischen Bleichberg und Hauptgebäude pendeln, ein erhöhter Zeitfaktor. Ebenfalls ist zu beobachten, dass manche Eltern bewusst vor der Schule stehen bleiben, um ihre Kinder noch zu beobachten und teilweise sogar in die Schule zu begleiten.“

Die Situation „Beim Käppele“:

„In dieser Straße gilt Halteverbot und dennoch kann man nahezu jeden Morgen und Mittag zu Schulbeginn und -ende ein Verkehrschaos beobachten. Bezüglich dieser Situation kamen bereits Schülerinnen und Schüler auf mich zu und erklärten mir, dass es an manchen Tagen nicht möglich ist, um diese Uhrzeit die Straße zu queren. In dem Fall handelte es sich um Sekundarstufenschüler. Grundschul- oder gar Vorschulkinder kann man das Überqueren der Straße morgens und mittags nicht zumuten.

Beim Käppele am Schulzentrum wo sich AFR, ASG sowie die Kleinschwimmhalle und die Daniel-Schwenkmezger-Halle befinden herrscht ganz schön viel Verkehr. Dabei könnten die abholenden Eltern doch auch beim Waldstadion oder der Schwimmhalle parken und einige Meter laufen. (Foto: PepePepelala)

Das bedeutet: Eltern halten an jeder erdenklichen Stelle – auch gegen die Fahrtrichtung. Sie fahren in Seitenstraßen ein und zum Drehen rückwärts wieder heraus. Sie hupen sich gegenseitig an und stören dabei die Anwohner. Anwohner, mit denen ich ins Gespräch kam, klagen über das Chaos und den Lärm, der damit einhergeht. Es wird einfach vor der Einfahrt stehen geblieben oder schon früh morgens gehupt. Warum nutzen die Leute den nicht die nahe gelegen Parkplätze am Schwimmbad oder dem Waldstadion?“

In der Weite Straße:

„Auf dem Bild zu sehen ist die Weite Straße gegenüber des Kindergarten Kunterbunt. Es ist schon irgendwie verständlich, dass es kaum Möglichkeiten zum Halten gibt, zumal man das Kind in dem Fall, vielleicht auch noch mit in die Kita begleiten muss. Aber gerade Eltern der Kleinsten, sollten doch darauf achten, dass die Sicherheit gewahrt wird. Kindergartenkinder, die schon alleine laufen könnten, können dies nicht, weil es für sie viel zu gefährlich ist, am Mittag und auch morgens die Straße zu überqueren. Selbst Eltern, die ihre Kinder zu Fuß bringen, haben ihre liebe Mühe. Da wird schon mal die Kreuzung Weite Straße/Am Bleichberg zugeparkt, sodass kein flüssiges Durchfahren möglich ist und schon gar kein rechts vor links. Hinzu kommen um die Mittagszeit noch die Schülerinnen und Schüler, die bereits Schulschluss haben, sowie der Berufsverkehr, der durch das Neubaugebiet sicher nicht weniger geworden ist. Die Kitaleitung und den Elternbeirat der Kita möchte ich in diesem Fall ausdrücklich aus der Verantwortung nehmen.“

Auch am Kindergarten Kunterbunt sorgen wild parkende „Elterntaxis“ für kritische Verkehrssituationen. Hier kommt noch erschwerend hinzu, dass die kleinen Kinder die Straße nicht selbstständig queren können. (Foto: Pepela)

Pepela legt Wert darauf zu sagen: „Ich kann, werde und möchte auch nicht alle Eltern, die aus irgendwelchen Gründen ihr Kind fahren, über einen Kamm scheren oder sie verurteilen. Aber es geht – wenn es schon sein muss – auch anders, dass muss allen bewusst werden.“ Sie sei fassungslos ob der Ignoranz und Aggressivität, die einige Elterntaxifahrerinnen und -fahrer an den Tag legen. Verkehrslenkende Maßnahmen wie Fußgängerüberwege oder Einbahnregelungen in den genannten Bereichen seinen bisher wohl aus verschiedenen Gründen nicht umsetzbar gewesen.

Die Gesamtelternbeiratsvorsitzende ist sich sicher: „Dabei würden sicher auch regelmäßige Kontrollen schon helfen. Wäre es nicht möglich, das Ordnungsamt während den Stoßzeiten zu den genannten Orten zu schicken, um die falsch parkenden Menschen darauf hinzuweisen?“