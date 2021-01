Wenn Einsatzkräfte bei Schnee zu Hilfe eilen

In den vergangenen Tagen hat es auf der Laichinger Alb viel geschneit. Die Räumfahrzeuge waren in den Kommunen nahezu im Dauereinsatz. Jetzt hat Regen eingesetzt. Große Schneehaufen, Eisflächen auf der Straße: Das birgt Risiken – gerade auch für hiesige Rettungs- und Einsatzkräfte, die Personen in Not schnellstmöglich helfen wollen. Wir haben bei Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr nachgefragt. Wie wichtig sind geräumte Straßen?

Polizeipräsidium Ulm: Für die Polizei sind geräumte Straßen sehr wichtig. „Unsere Einsatzkräfte müssen meist schnell vor Ort sein. Freie Straßen bedeuten für uns eine schnellere und sicherere Anfahrt zum Einsatzort. Im Einzelfall können wenige Minuten entscheidend sein. Hauptstraßen spielen dabei natürlich eine tragende Rolle. Aber auch geräumte Nebenstraßen sind nicht weniger von Vorteil. Dies gilt insbesondere, wenn unsere Kräfte beispielsweise in Wohngebiete ausrücken müssen. Im äußersten Notfall müssen die letzten Meter dann zu Fuß bestritten werden. Dabei kann aber wertvolle Zeit verloren gehen“, erklärt Claudia Kappeler, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Ulm. Ihr Kollege Marco Kenjic ergänzt: „Uns ist bewusst, dass geräumte Straßen nicht überall und immer gewährleistet sein können und wir wissen, wie wir mit solchen Situationen umgehen müssen. Unsere Beamtinnen und Beamten kennen sich in ihrem Zuständigkeitsbereich gut aus und wissen, wie sie auch bei Schneetreiben schnell ans Ziel kommen. Zudem werden unsere Kräfte regelmäßig in Fahrtrainings geschult.“

Immer ein Blick auf die Straßenverhältnisse

Da die Polizei ständig unterwegs sei, würden auch die Straßenverhältnisse rund um die Uhr im Blick behalten und Räumdienste informiert, wenn dringender Handlungsbedarf bestehe. „Diese Vorgehensweise hat sich bislang bewährt. Der größte ‚Störfaktor‘ für unsere Streifen ist vor allem das sogenannte ‚Blitzeis‘. Dann heißt es auch für unsere Kollegen: ,Runter vom Gas und bremsbereit sein’.“

Ab und zu komme es vor, dass die Anfahrt der Einsatzkräfte wegen der Wetterbedingungen nicht reibungslos funktioniere. „In der Regel gelingt es den Kolleginnen und Kollegen aber, die Situation individuell zu lösen. Speziell am vergangenen Wochenende gab es diesbezüglich keine Probleme in unserem Zuständigkeitsbereich. Auch sonst gab es bislang in unserem Zuständigkeitsbereich keine herausragenden Fälle, in denen unsere Kräfte wegen der Straßenverhältnisse nicht am Einsatzort angekommen sind“, so Claudia Kappeler.

Feuerwehr Laichingen: Die Feuerwehr Laichingen habe derzeit weniger Probleme. „Bei den Großfahrzeugen haben wir – ausgenommen sind Drehleiter und Gerätewagen Logistik (GWL) – Allradantrieb“, zeigt der Laichinger Feuerwehrgesamtkommandant Gerhard Kölle auf. Wenn die Drehleiter oder auch Fahrzeuge der Abteilungen, die lediglich Straßenantrieb haben, ausrücken, könne es schon zu Problemen kommen. Doch auch da habe die Feuerwehr Lösungen. Schneeketten seien vorhanden, würden dann genutzt. Kölle blickt da beispielsweise auf die Feldstetter Feuerwehrabteilung. So manche Anfahrt könne im Teilort schwierig werden – gerade auch bergauf. Schneeketten würden aber entsprechend garantieren, dass die ehrenamtlichen Helfer zum Einsatzort gelangen können.

Problem mit parkenden Fahrzeugen

„Parkende Fahrzeuge machen uns da viel mehr zu schaffen – so wie sie auch den Räumfahrzeugen Probleme bereiten“, ist Kölle der Meinung. Manchmal werde eine Durchfahrt schwierig.

Wichtig sei zudem, dass die Einsatzkräfte entsprechend geschult seien. „In den vergangenen Jahren haben wir immer geschult, sind mal Wege gefahren, die nicht geräumt waren, haben probiert, wie die Fahrzeuge reagieren und was dann zu tun ist“, erklärt der Feuerwehrgesamtkommandant. Corona-bedingt sei das in diesem Jahr nicht möglich gewesen. „Wir hoffen aber, dass wir die Anforderungen, die an uns gestellt sind, weiter meistern“, sagt Gerhard Kölle.

Rettungskräfte: „Die Erfahrungen mit Schnee und Eis waren schon schlechter“, berichtet Joachim Veiel, der Rettungsdienstleiter des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) Region Alb & Stauferland, im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Vor gut zwei Jahren seien allerdings dann Fahrzeuge angeschafft worden, die mit Schleuderketten ausgestattet sind. Teilweise komme Allrad hinzu. „Bei Glätte oder Schnee sind die Schleuderketten wirklich gut. Sie sind ein großer Vorteil. Das war letztlich eine wichtige und sehr gute Investition“, sagt Veiel. Klar sei nämlich: Der Winter komme in jedem Jahr – besonders auf „der rauen Alb“.

Letztlich ist es ja auch ganz normal, dass die Kommunen die Straßen, Wege und Gassen nicht rund um die Uhr räumen können. Joachim Veiel

„Letztlich ist es ja auch ganz normal, dass die Kommunen die Straßen, Wege und Gassen nicht rund um die Uhr räumen können“, merkt der Rettungsdienstleiter an. Der ASB überlege derzeit zudem an einer Neuanschaffung: ein Gelände-Quad. Dieses könnte speziell im Winter Einsatz finden, um beispielsweise bei Schnee, in Waldgebieten und im unwegsamen Gelände, auf dem große und schwere Fahrzeuge wenig Zugang haben, einsatzbereit zu sein. Der Notarzt oder auch Material könnten per Quad zum Einsatzort gebracht werden. Das Fahrzeug sei entsprechend für die Geländerettung prädestiniert.

Zeit, die über Leben und Tod entscheidet

Wie wichtig es ist, dass Straßen geräumt sind, weiß auch Ludwig Merkle, der Leiter Rettungsdienst beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) Ulm/Alb-Donau-Kreis. „Wir müssen zu jedem Punkt kommen. Die Menschen wohnen nun einmal in ihrem Zuhause“, zeigt er auf. In der Regel funktioniere das aber auch gut. Die Fahrzeuge könnte außerdem mit Schneeketten ausgestattet werden. Dabei gelte aber zu bedenken, dass ein solcher Vorgang auch immer Zeit koste. Wertvolle Zeit, die über Leben und Tod entscheiden könnte. Viel Schnee bedeute für die Räumfahrzeuge viel Arbeit und entsprechende Priorisierungen von Straßenzügen. Das sei klar.

Am allerbesten ist es, wenn so geräumt ist, dass wir schnellstmöglich zur Hilfe eilen können. Das ist das Bestreben. Ludwig Merkle

Alle DRK-Mitarbeiter würden ein Fahrsicherheitstraining absolvieren. Manche Fahrzeuge würden gut vier Tonnen wiegen. Es sei gut, auf gewisse Situationen vorbereitet zu sein. „Am allerbesten ist es, wenn so geräumt ist, dass wir schnellstmöglich zur Hilfe eilen können. Das ist das Bestreben“, sagt Ludwig Merkle.