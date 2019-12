Wenn der Pfarrer im Spielglück auf Wühlmausjagd geht

Einen heiteren Sketch zur Begrüßung gibt es mit Kerstin Kost und Kurt Jakob.

Die Organisation hat Beate Bückle.

Regie führt Ludwig Nüßle.

Im Schwank „Dem Himmel sei Dank“ treten Reiner Stucke, Christine Nüßle, Ingo Borst, Claudia Mangold, Tobias Haussmann, Gabi Heinke, Julie Säugling, Tina Lamparter, Nico Fahrner, Dennis Stucke und Marina Günther auf.

Als Souffleusen fungieren Barbara Brenner und Carolin Autenrieth.

Die Maske verantworten Stefanie Fülle und Sandra Fülle.

Das Team der Technik setzt sich aus Reiner Bückle, Günter Stucke, Heinz Proksch, Martin Stöckle und Rolf Kühnle zusammen.

Bei der Premiere begrüßt Ortsvorsteher Bernd Kühnle: „Es ist soweit, in Suppingen ist Theaterzeit“. Was in anderen Orten die Fasnet sei, sei in Suppingen das Theater, also eigentlich die fünfte Jahreszeit. Kühnle wünscht dem Publikum viel Spaß und einen Abend mit vielen Überraschungen. Mit von der Partie – bei allen Aufführungen – ist zudem die Band „Hot Chilly“ aus Altheim. Die Musiker blicken zurück. Seit mehr als zehn Jahren begleiten sie die Theatertage in Suppingen.