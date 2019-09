Wenn der Minister Blumen für seine Frau bei „Emma bringts“ einkauft

Die Wirtschaftsvereinigung Laichingen sucht fünf Testkäufer, die den Kaufvorgang und den neuen Lieferservice von „Emma bringts“ auf Herz und Nieren testen. Für Testkäufer gibt es als Dankeschön dann zwei Älbler im Wert von zehn Euro und die Versandkosten erstattet. Wer Lust hat, kann sich mit Namen und Adresse an info@wirtschaftsvereinigung-laichingen.de bewerben.

Wer als Testkäufer angenommen wurde, erhält eine kurze Freigabe-E-Mail. Die Waren können bei „Emma bringts“ über Kreditkarte oder per Sofortüberweisung bezahlt werden. Wer bis 12 Uhr bestellt, erhält die Ware am gleichen Tag. Wer am Nachmittag oder am Wochenende bestellt, erhält seine Wünsche am folgenden Werktag.