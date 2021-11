Weniger Besucher für Ungeimpfte in Seniorenheimen mögliche

Durch die Warnstufe gelten für Ungeimpfte strengere Regeln. In Seniorenheimen, in denen vulnerable Personen leben, hat das ebenfalls Konsequenzen.

Hohe Impfquote im Seniorenzentrum ermöglicht Gruppenangebote

Im Seniorenzentrum in Laichingen gelten weiterhin die gängigen Hygienekonzepte und auch die Routine-Schnelltests für Bewohner sowie Mitarbeiter werden weiterhin regelmäßig gemacht, wie Heimleiterin Marina Lang erklärt. „Für unsere geimpften Bewohner ändert sich im Alltag und auch bei den Regeln für ihre Besucher nichts. Auch unsere Betreuungsangebote finden im Rahmen des Möglichen statt. Entscheiden ist dafür die Impfquote, die mit 95 Prozent bei uns sehr hoch ist. Außerdem sind wir schon mit der dritten Impfung durch“, erklärt Lang.

Auch im Heim gilt: Ein Haushalt und fünf weitere Menschen

Die Warnstufe hat jedoch für die ungeimpften Bewohner Konsequenzen. Für diese gelten nun die gleichen Regeln, wie für alle anderen, was sich gerade auf die Besucheranzahl auswirkt: Ein Haushalt oder in diesem Fall Bewohner darf sich mit fünf weiteren Menschen treffen. Aber hier werden Geimpfte, Genesene, Kinder unter 18 Jahren sowie Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, nicht mitgezählt.

Daniela Rieker, Pressesprecherin der ADK GmbH für Gesundheit und Soziales, verweist auf diese Regelung, die auch in Heimen gelten. Ganz einfach seien solche Veränderungen für die Seniorenheime nicht. Für diese Einrichtungen gelten zwei Verordnungen: Die Allgemeine und dann noch eine speziell für den Umgang mit vulnerablen Personen, erklärt die Pressesprecherin.

Selten kommen fünf Besucher gleichzeitig

„Für uns hat das aber keine so großen Auswirkungen, da die meisten Bewohner nie so viel Besuch bekommen und auch bei unseren Besuchern ein hoher Anteil geimpft ist. Außerdem sind es meistens wiederkehrende Besucher“, weiß Daniela Rieker. Da in den Gesundheitseinrichtungen weiterhin eine Maskenpflicht gelte, gebe es hier auch keine PCR-Testpflicht.