Weltmusik bei der „Stunde der Kammermusik“

Die Weltmusikgruppe „Sedaa“ besteht aus drei mongolischen und einem persischen Musiker und wird in der nächsten „Stunde der Kammermusik“ in Laichingen spielen. Diese findet am Sonntag, 23. Oktober, im Bürgersaal des Alten Rathauses von Laichingen statt.

„Sedaa“ bedeutet in der persischen Sprache „Stimme“ und verbindet die traditionelle mongolische und orientalische Musik zu einem ungewöhnlichen und faszinierenden Ganzen. Die Meistersänger Nasaa Nasanjargal und Naara Naranbaatar – ausgebildet in ihrer mongolischen Heimat – entführen mit dem iranischen Multiinstrumentalisten Omid Bahadori in eine exotische Welt zwischen Orient und mongolischer Steppe. Die Grundlage ihrer modernen Kompositionen (hörbar auch Anklänge von Popp, Jazz und klassischer Musik) bilden Naturklänge, die erzeugt werden mit traditionellen Instrumenten und der Anwendung von Gesangstechniken ihrer nomadischen Vorfahren.

Diese ermöglicht, dass ein Sänger mehrere Töne zugleich hervorzubringen vermag. Vibrierende Untertongesänge, Kehlkopfgesang, wehmütige Klänge der Pferdekopfgeige und perlende Töne des mit 120 Saiten bespannten Hackbretts – gespielt von Ganzorig Davaaakhuu – verschmelzen mit pulsierenden orientalischen Trommelrhythmen zu einem mystischen Klangteppich von Schwingungen und Stimmungen. Die Matinee beginnt um 11 Uhr.