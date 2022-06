Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Weltmeister aus 2018 und Deutscher Meister aus 2021 Marcus Hausmann, Thomas Heimes und Matthias Hausmann nehmen an der Weltmeisterschaft im Modelflug Scale in Norwegen teil. Alle drei sind Mitglieder des FSV Laichingen. Die FAI/CIAM Scale Klassen stellen eine Art Illusion dar, d.h ein maßstäbliches Modell eines Flugzeugs zu erstellen und dieses Modell so originalgetreu wie möglich vorzufliegen.

Marcus Hausmann berichtet dazu: „Dies erfordert sich mit der Historie, den technischen Eigenschaften sowie den fliegerischen Fähigkeiten des Originals zu beschäftigen. Es verlangt ein besonderes handwerkliches Geschick in der Erstellung von technischen Zeichnungen und dem Bau des Modells. Des Weiteren werden aber auch die nötigen fliegerischen Fähigkeiten vom Modellbauer abverlangt, um das Modell vorbildgetreu durch alle Flugfiguren zu steuern. Der gewählte Maßstab und die sich damit ergebende Modellgröße können vom Modellbauer frei gewählt werden und variieren sehr stark. Dabei darf die Gewichtsgrenze von 15 kg für funkgesteuerte Modelle nicht überschritten werden.“

Und weiter: „Die Modelle haben dabei eine Spannweite von bis zu 3 Metern. Der Scale-Wettbewerb besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil ist die Beurteilung der Qualität der Umrisse oder des Aussehens des Modells im Vergleich zum Original sowie der Handwerkskunst beim Bau und der Fertigstellung des Modells. Das Modell wird von einer Jury aus drei Punktrichtern geprüft. Jeder Teilnehmer muss alle Teile des Modells angeben, die er nicht selbst hergestellt hat und die Punktrichter passen ihre Punktzahl entsprechend an. Der zweite Teil des Wettbewerbs ist das Fliegen des Modells. Die Modelle verfügen über dieselbe Steuerung und Manövrierfähigkeit wie ihre großen Vorbilder. Das Flugprogramm besteht aus 10 Flugfiguren. Ziel ist es, das Modell so vorbildgetreu wie möglich zu fliegen. Wenn für den Betrachter nicht mehr erkennbar ist, ob es sich um ein Modell oder ein Original handelt, hat der Pilot alles perfekt gemacht. Die endgültige Platzierung im Wettbewerb wird durch eine Kombination der Baubewertungspunkte und der Flugbewertungspunkte bestimmt.“

Matthias Hausmann fliegt im Wettbewerb ein Modell, dessen Original am Himmel über Laichingen oft zu sehen ist. Eine Robin DR 400, die an ihren Knickflügeln zu erkennen ist.

Wir sind gespannt auf die Platzierungen.