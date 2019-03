Weiterfahrt trotz Streifvorgang

Am Donnerstag ist ein Unbekannter nach einem Unfall bei Laichingen einfach davongefahren.

Eine 67-Jährige war gegen 10 Uhr auf der Straße von Hohenstadt in Richtung Laichingen unterwegs. Auf Höhe der Aussiedlerhöfe sei ihr ein unbekannter PKW entgegengekommen. Die beiden Autos hätten sich mit den Außenspiegeln gestreift. Die Ford-Fahrerin hielt auf dem nächsten Parkplatz an. Der andere Fahrer sei jedoch nicht zurückgekommen und meldete sich auch nicht bei der Polizei. Am Ford entstand Schaden von rund 500 Euro. Die Beamten in Mühlhausen (07335 / 96260) haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen.