Weitere Coronafälle in Pflegeheimen im Alb-Donau-Kreis

Aus verschiedenen Reihentestungen in von Corona betroffenen Pflegeheimen sind am Mittwoch weitere Testergebnisse beim Landratsamt eingegangen. Die gute Nachricht: Aus dem Laichinger Seniorenzentrum werden keine weiteren Todesfälle gemeldet. Dies ist der Überblick zu allen Neuinfektionen in den anderen von Covid-19-Ausbrüchen betroffenen Pflegeheimen.

Karl-Christian-Planck-Spital in Blaubeuren

Im Karl-Christian-Planck-Spital hat sich die Zahl der Corona-Infizierten erhöht: Drei weitere Mitarbeitende wurden positiv auf das Coronavirus getestet. Damit sind nach derzeitigem Stand dort 39 Bewohner und 11 Mitarbeitende infiziert. Ein Covid-19-positiv getesteter Bewohner war, wie bereits berichtet, verstorben.

Pflegeheim Sonnenhof in Langenau

In diesem Pflegeheim haben sich zwei weitere Bewohner infiziert. Damit sind aktuell sechs Mitarbeitende und zehn Bewohner an Covid-19 erkrankt.

ASB Seniorenheim in Ulm (Ulmer Hausgemeinschaften)

In dieser Einrichtung sind drei Bewohner und ein Mitglied des Personals Covid-19 positiv getestet worden.

Kurt-Ströbel-Haus in Dornstadt

In dieser Senioreneinrichtung in Dornstadt sind drei Bewohner und zwei Mitarbeitende positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Clarissenhof in Ulm-Söflingen

Aus dem Pflegeheim Clarissenhof in Söflingen wurde ein weiteres Mitglied des Personals positiv getestet. Hier sind nach aktuellem Stand zwei Bewohner und drei Mitarbeitende positiv auf Corona getestet worden.

Hinweis des Landratsamts

Bei der Gesamtzahl der Infektionsfälle pro Heim handelt es sich um eine kumulative Angabe, also um die Anzahl der Personen, die seit Beginn des Ausbruchs positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurden. Ein Teil dieser Personen kann bereits wieder genesen sein.