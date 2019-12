Weiter Beschwerden über Busverkehr: Alb-Donau-Kreis droht RAB mit Bußgeld

Seit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2018 nehmen die Fahrgastbeschwerden beim Landratsamt des Alb-Donau-Kreises über den Buslinienverkehr in den Räumen Blaustein, Blaubeuren/Laichingen und Dornstadt kein Ende. Seit September dieses Jahres haben sie einen neuen Höchststand erreicht, so das Landratsamt einer Mitteilung am Donnerstag.

Ursächlich hierfür seien nach Angaben des zuständigen Verkehrsunternehmens Probleme bei der Personalakquise, ein hoher Krankenstand sowie der Ausfall von Subunternehmern.

Das beauftragte Unternehmen, in diesem Fall die DB ZugBus Regionalverkehr Alb-Bodensee GmbH mit Sitz in Ulm (kurz: RAB), stehe hier in der Eigenverantwortung gegenüber den Fahrgästen, da die angesprochenen Linien eigenwirtschaftlich, also ohne öffentliche Zuschüsse bedient werden.

Busunternehmen steht in der Pflicht

Soweit Linien eigenwirtschaftlich betrieben werden, hat das jeweilige Unternehmen einen Rechtsanspruch, diese Linie dann bedienen zu dürfen. Es steht umgekehrt aber auch in der Pflicht.

Wiederholt habe die Landkreisverwaltung das Unternehmen zur Einhaltung seiner beförderungsrechtlichen Pflichten gedrängt, heißt es. Jetzt werde in Abstimmung mit dem Regierungspräsidium Tübingen der Einsatz rechtlicher Maßnahmen wie Buß- und Zwangsgeld geprüft.

Bereits im Januar 2019 habe das Landratsamt als zuständige Aufsichtsbehörde auf Beschwerden reagiert und das Gespräch mit den Verantwortlichen gesucht. Diese hätten Besserung zugesichert und im April 2019 auch Erfolge vorweisen können.

Positiver Trend hielt nur kurz

Der positive Trend habe aber nur kurze Zeit angehalten, so das Landratsamt. Zum Schuljahresbeginn, im September 2019, habe sich die Situation erneut verschärft. Überfüllte Busse, Verspätungen, aber auch Ausfälle gehören demnach zur Tagesordnung.

So kann die Situation nicht bleiben. Landrat Heiner Scheffold

Zeitnah habe man abermals das Gespräch mit den Linienbetreibern gesucht; diesmal jedoch ohne eine Stabilisierung des Buslinienverkehrs zu erreichen.

Landrat Heiner Scheffold, mit Blick auf die anhaltenden Beschwerden: „So kann die Situation nicht bleiben. Unsere Zielrichtung ist ein ebenso kunden- wie mittelstandsfreundlicher öffentlicher Personennahverkehr. Auch wenn nahezu alle Unternehmen gute Arbeit leisten, bleiben solche schlechten Beförderungsleistungen ein Ärgernis. Wir haben bei Problemen immer das faire, aber deutliche Gespräch mit dem Verkehrsunternehmen in der betroffenen Raumschaft gesucht. Nachdem dies im konkreten Fall offenbar nichts fruchtet, werden wir nun rechtliche Maßnahmen prüfen.“

„Wir brauchen einen verlässlichen ÖPNV, um den Bürgerinnen und Bürgern im Alb-Donau-Kreis eine Alternative zum Pkw zu bieten. Dies insbesondere auch vor dem Hintergrund der derzeitigen Klimadebatte. Dazu müssen alle – Politik, Verwaltungen aber auch Verkehrsunternehmer – ihren Beitrag leisten“, wird Markus Möller, Erster Landesbeamter beim Landratsamt Alb-Donau-Kreis und zuständiger Dezernent für den ÖPNV, in der Mitteilung zitiert.

Möller hat deshalb den Fachdienst Verkehr und Mobilität des Landratsamts mit der Prüfung möglicher hoheitlicher Maßnahmen beauftragt.

Das Ergebnis der Prüfung ergab, dass für solche Maßnahmen, insbesondere Bußgeldverfahren oder die Festsetzung von Zwangsmitteln – wie ein Zwangsgeld – das Regierungspräsidium Tübingen als Genehmigungsbehörde im Personenbeförderungsrecht zuständig ist.

Beschwerden an Regierungspräsidium weitergegeben

Die Kreisverwaltung hat nun die eingegangenen Beschwerden gesammelt nach Tübingen übersandt und steht in engem Kontakt mit den dortigen Fachleuten.

Landrat Heiner Scheffold: „Diese Prüfung soll auch ein Signal setzen an alle beauftragten Verkehrsunternehmen, dass wir, wie unsere Bürgerinnen und Bürger, klare Erwartungen haben an einen kundenfreundlichen und verlässlichen Nahverkehr. Was wir zu Recht im Schienenpersonenverkehr beim Land anmahnen, dass muss auch für die Linienverkehre auf der Straße gelten.“

Scheffold hoffe, dass das Unternehmen im Linienverkehr im Raum Blaustein, Blaubeuren/Laichingen, Blaustein und Dornstadt nun endlich von sich aus für die nötige verlässliche Bedienungsqualität sorge.