Weil jahrelang nichts getan wurde - Auch in diesem Winter müssen Lehrer und Schüler frieren

Mit Bauschmerzen zwar, aber recht geschlossen haben die Laichinger Stadträte am Montagabend der Erneuerung der Heizanlage des Schulzentrums zugestimmt. Diese ist dringend nötig, schon seit Jahren spielen die Temperaturen in Klassenzimmern teils verrückt. Mal ist es zu kalt, Mal zu warm. Überstehen müssen Schüler und Lehrer nun noch diesen Winter. Ab dem Frühjahr soll die für die Stadt rund 900 000 Euro teure Maßnahme umgesetzt werden.

Nicht nur Schüler am Laichinger Schulzentrum brauchen ein dickes Fell. Christian Killius, Lehrer am Gymnasium, berichtete von teils kühlen 17 Grad, die im Lehrerzimmer herrschen würden. Killius hatte es sich – wie andere Lehrer – am Montag im Zuhörerbereich des mollig warmen Sitzungssaals gemütlich gemacht. Seine Hoffnung: Dass die Räte der langersehnten Heizungssanierung grünes Licht geben. Was diese dann auch taten. Doch das Zittern an den Laichinger Schulen ist damit noch nicht überwunden. Starten soll die Sanierung im Frühjahr und abgeschlossen sein im September 2019.

Dass Handlungsbedarf besteht in Sachen Heizzentrale, ist dem Laichinger Gemeinderat schon seit einigen Jahren bewusst. 2015 stellte das Ingenieurbüro Scholz diesen in einer Sitzung öffentlich fest. Im Fokus vor allem: die aus den 80er-Jahren stammenden Heizkessel an Gymnasium und Jahnhalle. Doch marode sind auch Pumpen und Schaltschränke. Und betroffen sind alle Laichinger Schulen. Sie sind über ein Leitungssystem miteinander verbunden, am System dran hängen zudem Schwimmbad, DSH und Jahnhalle. Dass etwas getan werden müsse, sei eigentlich schon seit 2013 klar, ergänzte Laichingens Bauamtsleiter Günter Hascher. Seither sei gewiss, „dass einzelne Komponenten ihre Nutzungsdauer erreicht haben“.

Weiterhin geheizt werden soll primär mit der Wärme der Laichinger Biogasanlage Eichhalde (zu Spitzenlastzeiten auch mit Erdgas). Aus zwei Heizzentralen (Jahnhalle und Gymnasium) wird eine, sie wird am Gymnasium angesiedelt. Zwei Heizzentralen seien „ungünstig, teurer“, der Betrieb würde nicht optimal laufen, so Ingenieur Rainer Schall im Rat. Eingebaut werden sollen zwei neue Kessel, wobei Stadtrat Werner Scheck (BWV) den zweiten infrage stellte. Sein Argument: Dieser sei nur im Not- und Ausfall des ersten Kessels nötig, könne man sich diesen nicht sparen? Nein, so die Antwort der Fachmänner, „das können wir nicht empfehlen“, so Schall, denn dann sei die Leistungssicherheit nicht mehr gewährleistet; auch die Mehrheit des Rat sah dies so. Zumal beim Einbau nur eines Kessels der Stadt nach Auskunft der Verwaltung Zuschüsse flöten gehen würden. Rund 400 000 Euro bekommt die Stadt an Fördermitteln.

Weiter warten aufs Umland

Doch warum wird die Heizzentrale erst jetzt erneuert? Daran erinnerte Stadtrat Bernhard Schweizer (LAB). Ziel des Gemeinderats sei einst eine „saubere Gesamtlösung“ gewesen; der Rat hatte dem Vorhaben bislang nicht zugestimmt, weil erst klar sein sollte, dass auch das Umland sich finanziell beteiligt am Schulzentrum. In dieser offenen Frage gibt es aber nach wie vor keine Lösung. Für Schweizer bedeutete dies, der Maßnahme nur „unzufrieden“ zustimmen zu können. Aber der „Entscheidungszwang“ sei jetzt so groß, handeln zu müssen. Er hoffe, dass der nun kommende Winter gut überstanden werde – und die Schüler nicht wegen „kältefrei“ nachhause geschickt werden müssten. Schweizer betonte, dass eine Beteiligung des Umlands an den nun entstehenden Ausgaben aber trotz der Zustimmung nicht vom Tisch sei. Ähnlich die Bewertung von Uli Rößler (BWV). Kein Stadtrat habe die Frage einer Finanzierungsbeteiligung des Umlands auf dem Rücken der Schüler austragen wollen. Gislea Steinestel wies darauf hin, dass die Igel-Fraktion die Maßnahmen immer unterstützt habe.

Rund 900 000 Euro wird die Stadt in die Hand nehmen müssen. Diese Maßnahmen umfassen auch die Erneuerung der Trinkwassererwärmung in der Jahnhalle und in der DSH sowie die Warmassserbereitung im ASG. Dies auch aus hygienischen Gründen. Dadurch soll Legionellen-Gefahr vorgebeugt werden.