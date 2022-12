Weihnachtsstand auf dem Wochenmarkt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag 10. Dezember haben wir, der Gesangverein Frohsinn Laichingen, auf dem Wochenmarkt an unserem Stand weihnachtliche Leckereien verkauft. Gebäck, Früchtebrot, Stollen und Marmelade waren in kürzester Zeit ausverkauft. Mancher ließ sich eine Tasse Punsch oder Glühwein mit einem Stück Stollen oder einem Lebkuchen schmecken. Herzlichen Dank an alle, die mit Ihrem Kauf unseren Verein unterstützt haben! Foto: Harald Senkel